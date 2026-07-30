Murió una leyenda del cine: tenía una carrera reconocida en televisión y teatro La industria audiovisual está de luto tras el fallecimiento del artista de 62 años, ganador de un premio Goya. La triste noticia fue confirmada por la Academia de Cine, colegas y seguidores comenzaron a despedirlo en redes sociales. Agregar C5N en









Manolo Solo tenía 62 años.

La industria audiovisual está de luto tras el fallecimiento de Manolo Solo, reconocido actor español ganador de un Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017, tras una dura batalla contra el cáncer. La triste noticia fue confirmada por la Academia de Cine, el artista tenía 62 años y tenía una extensa carrera de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro.

Desde la Academia de Cine y los Premios Goya de cine español compartieron varias imágenes del actor con la leyenda: "Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Academia de Cine | Premios Goya (@academiadecine) Manuel Jesús Fernández Serrano, nació el 11 de enero de 1964, su carrera se extendió por cine, televisió y teatro. En el 2017 obtuvo un Premio Goya por mejor actor de reparto por su personaje El Triana en la película Tarde para la Ira, del director Raúl Arévalo.

A partir de ese momento comenzó el período más fructífero de su carrera con título como El guardián invisible (2017), de Fernando González Molina, Tiempo después (2018), de José Luis Cuerda, La sombra de la ley (2018), de Dani de la Torre, Josefina (2021), de Javier Marco, Girasoles silvestres (2022), de Jaime Rosales, o El buen patrón (2021), de Fernando León de Aranoa por este último trabajo volvió a conseguir una nominación al Premio Goya.

La extensa carrera de Manolo Solo en cine, teatro y televisión. La desconocida (2026)

Aquí (2026)

Ciudad de sombras (2025)

A la cara (2025)

Anatomía de un instante (2025)

Poquita Fe (2025)

El cielo de los animales (2025)

Una quinta portuguesa (2025)

Celeste (2024)

30 Monedas (2020–2023)

El hombre del saco (2023)

Cerrar los ojos (2023)

Nivel Dios (2023)

La desconocida (2023)

Anticlímax (2023)

La Fortaleza (2022)

Girasoles silvestres (2022)

Contando ovejas (2022)

Llenos de gracia (2022)

Venga Juan (2021)

La Fortuna (2021)

El buen patrón (2021)

Josefina (2021)

Competencia oficial (2021)

Santuario (2021)

Sevillanas de Brooklyn (2021)

Yo (2020)

A la cara (2020)

Gente hablando (2020)

Capítulo 0 (2019)

El silencio de la ciudad blanca (2019)

Legado en los huesos (2019)

Luz verde (2019)

Justo antes de Cristo (2019)

Un gato, un chino y mi padre (2019)

7 razones para huir (2019)

Mira lo que has hecho (2019)

Elisa y Marcela (2019)

El Continental (2018)

La sombra de la ley (2018)

Tiempo después (2018)

Tocate (2018)

La peste (2018)

Rendición (2017)

La zona (2017)

El incidente (2017)

Apaches (2017)

Es por tu bien (2017)

El guardián invisible (2017)

Omnisciente (2017)

Los del túnel (2016)

Viento (2016)

Tarde para la ira (2016)

Terapia web (2016)

B, la película (2015)

El Ministerio del Tiempo (2015)

Asesinos inocentes (2015)

Cuéntame un cuento (2014)

Prim, el asesinato de la calle del Turco (2014)

La isla mínima (2014)

Mapa de recuerdos de Madrid (2014)

Un millón (2014)

Carmina y amén (2014)

La rueda (2013)

¿Quién mató a Bambi? (2013)

La herida (2013)

Caníbal (2013)

El don de Alba (2013)

Mario Conde, los días de gloria (2013)

Gran Reserva. El origen (2013)

El nacimiento (2012)

Los mundos sutiles (2012)

Impávido (2012)

Aída (2012)

Historias robadas (2012)

Ali (2012)

Muy cerca (2012)

Fuga de cerebros 2 (2011)

Por los camareros (2011)

Eduardo Barreiros, el Henry Ford español (2011)

Homicidios (2011)

Emilia Pardo Bazán, la condesa rebelde (2011)

Verbo (2011)

Amar en tiempos revueltos (2011)

Los misterios de Laura (2011)

La cebra (2011)

23-F: La película (2011)

Matar a un niño (2011)

Mar de plástico (2011)

Tres (2011)

Mi amor (2011)

Estocolmo (2010)

Puerta 6 (2010)

Amador (2010)

El gran Vázquez (2010)

Supercharly (2010)

Aire (2010)

Hermoso (2010)

De repente, los Gómez (2009–2010)

El cónsul de Sodoma (2009)

Paquirri (2009)

Celda 211 (2009)

Hermanos y detectives (2007–2009)

Hace tiempo pasó un forastero (2008)

Heterosexuales y casados (2008)

UCO (Unidad Central Operativa) (2008)

Las 13 rosas (2007)

Alumbramiento (2007)

Impávido (2007)

Pudor (2007)

Lola, la película (2007)

¿Por qué se frotan las patitas? (2006)

Tirando a dar (2006)

El laberinto del fauno (2006)

Calles de fuego (2006)

Amor en defensa propia (2006)

7 días al desnudo (2006)

Lobos (2005)

Hombres de paja (2005)

7 vírgenes (2005)

Elsa y Fred (2005)

Motivos personales (2005)

15 días contigo (2005)

Arrayán (2004)

Cuéntame cómo pasó (2004)

Recambios (2004)

El tren de la bruja (2003)

La flaqueza del bolchevique (2003)

Astronautas (2003)

Hospital Central (2003)

El embrujo del Sur (2003)

Adicto (2002)

Asalto informático (2002)

El comisario (2002)

El traje (2002)

Un paso adelante (2002)

Carlos contra el mundo (2002)

Cuando todo esté en orden (2002)

Bailongas (2001)

Compañeros (2001)