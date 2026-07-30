Murió una leyenda del cine: tenía una carrera reconocida en televisión y teatro

La industria audiovisual está de luto tras el fallecimiento de Manolo Solo, reconocido actor español ganador de un Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017, tras una dura batalla contra el cáncer. La triste noticia fue confirmada por la Academia de Cine, el artista tenía 62 años y tenía una extensa carrera de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro.
Desde la Academia de Cine y los Premios Goya de cine español compartieron varias imágenes del actor con la leyenda: "Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa".
Manuel Jesús Fernández Serrano, nació el 11 de enero de 1964, su carrera se extendió por cine, televisió y teatro. En el 2017 obtuvo un Premio Goya por mejor actor de reparto por su personaje El Triana en la película Tarde para la Ira, del director Raúl Arévalo.
A partir de ese momento comenzó el período más fructífero de su carrera con título como El guardián invisible (2017), de Fernando González Molina, Tiempo después (2018), de José Luis Cuerda, La sombra de la ley (2018), de Dani de la Torre, Josefina (2021), de Javier Marco, Girasoles silvestres (2022), de Jaime Rosales, o El buen patrón (2021), de Fernando León de Aranoa por este último trabajo volvió a conseguir una nominación al Premio Goya.