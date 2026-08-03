La AFA analiza ser querellante en la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett La entidad madre del fútbol argentino solicitó acceso a la causa por presunto lavado de dinero contra los empresarios por considerar que las maniobras bajo investigación podrían haber afectado los intereses económicos de la entidad. Por Agregar C5N en









Guillermo Tofoni y Foster Gillett junto a la diputada oficialista Juliana Santillán.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, presentó un escrito ante el Juzgado en lo Penal Económico N°10 para solicitar acceso a la causa por presunto lavado de dinero contra los empresarios Guillermo Tofoni y Foster Gillett. Con esta acción, el dirigente deportivo busca la posibilidad de constituirse como querellante ante posibles perjuicios financieros contra la institución.

El apoderado legal Alejandro Higa formalizó el pedido ante el tribunal para tomar vista del expediente penal. En el documento oficial, la representación de Tapia argumentó que las operaciones bajo análisis "podrían haber afectado los derechos e intereses de la AFA", ya que la entidad posee el derecho a percibir un porcentaje económico sobre las transferencias de futbolistas.

La intervención judicial de la AFA ocurre pocos días después de la imputación formal dictada por la Justicia contra Tofoni y Gillett. La Fiscalía N°3 en lo Penal Económico analiza las maniobras de las sociedades Grupo Gillett y World Eleven, junto a sus vínculos comerciales con diversos clubes locales, entre ellos Estudiantes de La Plata.

Los fiscales intentan reconstruir el circuito de fondos utilizado en diferentes negociaciones de deportistas. El expediente pone bajo la lupa tratos concretados y pases caídos vinculados con los jugadores Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi.

La Justicia investiga otras operaciones financieras e irregularidades de los acusados En paralelo a las transferencias argentinas, la pesquisa judicial indaga el contrato firmado entre Gillett y el club uruguayo Rampla Juniors por un plazo de 30 años. Los investigadores buscan determinar la existencia de un esquema con una ruta a través de Uruguay, Argentina y Europa para canalizar dinero con transferencias de jugadores y acuerdos deportivos.