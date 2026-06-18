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Anthony Hopkins celebró su mayor triunfo, 50 años de sobriedad

La estrella de Hollywood contó un episodio que marcó un quiebre en su juventud y que le permitió transformar su destino.

El actor británico aseguró que dejó de conversar con personas que no quieren cambiar.

El actor británico aseguró que dejó de conversar con personas que no quieren cambiar.

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Anthony Hopkins, de 88 años, reflexionó sobre la decisión de dejar el alcohol que le cambió la vida: “Hace 50 años estuve a punto de morir”, reconoció en su libro We Did Ok, Kid (Lo hicimos bien, niño), en noviembre pasado.

La actriz decidió plasmar la historia de su madre y su lucha contra el cáncer en su nuevo filme.
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La estrella de Hollywood decidió hacer un posteo en su cuenta oficial de Instagram para recordar uno de sus triunfos más importantes, como su estado de sobriedad abosoluto hace 50 años.

El reconocido artista que interpretó al asesino en serie y psiquiatra Hannibal Lecter, del Silencio de los inocentes, describió los peligros que pasó en su juventud por adicción a la bebida: "Manejé mi auto en un estado de embriaguez total. Me di cuenta en ese momento de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llama alcoholismo”.

"Yo busqué ayuda. Y hoy hace 50 años se terminó. Solo les deseo lo mejor. Elijan la vida, en lugar de lo opuesto. En dos días voy a cumplir 88 años, así que tal vez hice algo bueno, no lo sé”, detalló el artista.

Qué hace Anthony Hopkins, a los 88 años

Anthony Hopkins continúa activo a sus 88 años, y combina una intensa agenda de películas internacionales con una vida personal dedicada a la filantropía, la música y el bienestar. En diciembre de 2025 celebró un gran hito personal: 50 años de sobriedad.

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