Nicole Neumann sobre el proyecto de Karen Reinchardt: "Las perras no son máquinas de parir" La modelo se metió de lleno en la polémica, defendió a los refugios y cuestionó la equiparación con criaderos comerciales. Pidió que se priorice la adopción y calificó la venta online de perros como “un horror”. Agregar C5N en









Nicole rechazó el proyecto presentado por la diputaa libertaria y exigió profesionalismo y responsabilidad.

Nicole Neumann se pronunció en medio de la polémica por el proyecto de ley de Karen Reichardt que busca regular criaderos y refugios de mascotas. La modelo defendió la labor de las organizaciones proteccionistas, cuestionó la equiparación con los criaderos comerciales y calificó la venta online de perros como “un horror”, al tiempo que pidió priorizar la adopción.

Neumann, reconocida por su militancia en favor de la adopción y por haber rescatado decenas de perros a lo largo de su vida, fue categórica al rechazar el funcionamiento de los criaderos. En diálogo con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, sostuvo: “Los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas de parir, está mal”, reafirmando su postura contra la explotación animal y en defensa de los refugios.

A su vez, defendió la labor de los refugios voluntarios que se encargan de rescatar, sanar y poner en adopción a los cientos de animales abandonados en el país: “Los refugios son otra cosa, son gente que cuida animales que están en la calle, que no tienen dueño, que son irresponsabilidad un poco de todos, de los que no castran, de los que no se hacen cargo”. Y añadió: “Eso sí, hay que apoyarlos y hay que fomentar la adopción de perritos de la calle”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Además, Neumann fue contundente y sostuvo que “los criaderos son un negocio porque explotan perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros”. Por último, pidió asesoramiento profesional en el debate, al tiempo que reclamó que la fiscalización quede en manos de organismos especializados.

Fuerte rechazo al proyecto para regularizar criaderos El proyecto de ley 3401-D-2026 de Karen Reichardt prevé un registro nacional obligatorio para criaderos, refugios y hogares de tránsito, con exigencias edilicias y sanitarias, pero generó rechazo entre agrupaciones proteccionistas que denuncian la equiparación legal entre criaderos comerciales y refugios solidarios, con riesgo de clausura o desfinanciamiento de estos últimos.

“El proyecto de Reichardt tiene muchas contradicciones. Habla de seres sintientes y al mismo tiempo quieren regular su explotación. Cuando hablamos de venta estamos hablando de una explotación de vientres”, afirmó Moragues durante una entrevista con C5N. Para el referente de El Campito, la solución no pasa por establecer nuevas regulaciones sino por avanzar hacia la prohibición de los criaderos. “Es una actividad que debería ser prohibida”, afirmó, y agregó que existe un amplio consenso para endurecer las penas contempladas en la legislación contra el maltrato animal. “En ese contexto, la crianza de animales es una actividad cruel. Cada vez que entramos en un lugar de estos encontramos cesáreas, múltiples nacimientos, perros debilitados, perros viviendo en condiciones espantosas”, denunció.