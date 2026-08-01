Melody Luz, sin filtro sobre su carrera: "Es desgastante que no puedan ver lo que puedo dar"

En una charla íntima con C5N, la bailarina repasó su presente, habló de la maternidad, sus nuevas apuestas artísticas y los proyectos que la ilusionan. También confesó que, pese a sus esfuerzos por abrirse camino en el mundo artístico, hay una situación que todavía le molesta.

Melody Luz se convirtió en una de las bailarinas e influencers más reconocidas del país, pero asegura que todavía hay una lucha que no logra ganar: que la vean por su trabajo y no solo por ser la pareja de Alex Caniggia . Mientras continúa dando clases, desarrolla su marca de ropa, y se prepara para expandir su futuro artístico, la mediática habló a corazón abierto sobre su rol como mamá, sus grandes sueños profesionales y aquello que más la frustra.

Actualmente, Luz de 29 años combina todo: empieza muy temprano, entrena, es mamá tiempo completo y prepara sus clases de baile. En medio de todo el oasis también apuesta por explorar otras facetas artísticas. "Soy una laburadora", resumió en diálogo con C5N al explicar que sus ingresos dependen de sus alumnas, de su emprendimiento y de las campañas que consigue como creadora de contenido.

Tras una larga jornada de trabajo, Melody hizo una pausa para tomar un café antes de encarar con otra clase de baile. Recordó sus inicios en la profesión: "Hice ShowMatch, bailé con grandes artistas y previamente estuve casi tres años en Sex. Estuve en la primera tanda de bailarinas". En ese sentido, manifestó su cansancio por las entrevistas centradas exclusivamente en la familia Caniggia y remarcó que tiene mucho más para contar. "Soy asesora de imagen, maquilladora, bailarina, actriz, mamá, modelo, emprendedora , ¿me decís que no tengo nada para decir de todo eso?, yo creo que sí", desafió.

Desde pequeña tenía claro cuál era su sueño: "Desde chica decía 'quiero ser famosa', pero no llegar y ya. Soy muy taurina, muy de ir trabajando las cosas, de esperar y ser terca con mis objetivos. Quería bailar y ser famosa con eso ."

Una artista en busca de nuevos desafíos

P -Además de bailar, ¿estás apostando por otra faceta artística?

M - Estuve escribiendo canciones. Ya asumí que bailarina de una cantante no voy a ser, porque no me van a llamar y no tengo una vida para estar de gira con una hija. Yo ya no soy una bailarina soltera sin hijos. También quiero actuar. Estuve haciendo castings, todavía no quede en ninguno… Me gustaría mucho hacer alguna película o serie. Me encantaría.

P - Actualmente¿ te estás enfocando como actriz?

M -Sí, fui parte de un cortometraje. Todavía no salió, pero es un cortometraje dramático que me pone en otro lugar, que nunca me han visto. Siento que al verme ahí, quizás van a saber que actúo y que pueden surgir otras cosas.

P - Siempre hablas de desafiarte, ¿de dónde nace esa necesidad?

M - Yo voy a por todo. Yo siento que vine a esta vida a probar lo más que pueda, también a desafiarme. Por eso, también, me gusta volar en el aire y hacer trucos y así, y a ver cuánto más puedo. Porque si no, también en muchos momentos la mente te juega una mala pasada y te empieza a tirar para atrás. Y siento que con el cuerpo yo me tengo que demostrar a mí misma, no a nadie, que yo puedo hacer todo lo que quiera hacer".





Mientras da clases, Luz transmite sensualidad y su brillo hace honor a su nombre. Al mismo tiempo invita a sus alumnas a soltarse y disfrutar del baile. Sin embargo, confesó que durante mucho tiempo le costó confiar en sí misma, debido a las frustraciones que genera el mundo artístico. “Me cuesta confiar en mí, pero también lo que me alimenta mucho mi autoestima, mi brillo, mi talento es estar rodeada de mujeres y enseñarles que pueden bailar sexy, que se pueden sentir sexy teniendo el cuerpo que tengan, la edad que tengan", se sinceró.





P -¿Te molesta que te señalen por ser la pareja "de"?, porqué siempre hablas de hacer tu propio camino y no depender

M - Yo sé lo que es trabajar. Yo sé lo que es demostrarle a mi hija lo que es ganarme lo propio y no depender de la billetera ajena. Por eso tampoco lo hago con Alex, a mí me criaron así. Mi mamá vino de un pueblo, con una mano atrás y una adelante. Mi papá fue bombero, dio la vida por otras personas. Entonces es como... ¿Yo me voy a conformar con ser la pareja "de" y quedarme sentada haciendo nada? No. Yo quiero que el día de mañana mi hija esté orgullosa de que su mamá, de que no paró. Yo no paré ni con ella en la panza.



Uno de los episodios que más marcó a Melody ocurrió en agosto de 2023, cuando estaba embarazada de ocho meses. Según relató, la madre de Alex Caniggia le pidió que abandonara el departamento que tenía en el complejo Faena, en Puerto Madero. Se tuvo que mudar a pocos días del nacimiento de Venezia, una situación que la bailarina recuerda como uno de los momentos más dolorosos que atravesó. “Ella me corrió de un techo cuando yo estaba a punto de parir. Entonces, eso sí que es realmente imperdonable. Se portó muy mal conmigo. Pero en la vida todo vuelve, el karma se va a encargar de eso”, reflexionó.





P - ¿Ese episodio cambió para siempre tu relación con ella?

M - Es que yo no puedo creer que exista tanta maldad. ¿Cómo podés pensar que soy ocupa y que no me voy a querer ir de la casa por tener una menor? Que esa menor te recuerdo que es tu nieta. Pero hoy no es nadie en mi vida y quiero que mi hija este orgullosa, que sepa que su mamá no paró. Y yo creo que lo que molesta es eso, ver que por más que me eches, que me trates mal. Yo no voy a parar. Que es lo que quiere. Que pare, que me deprima. Y no lo va a conseguir. Porque ella no es nadie en mi vida.





Pese a los obstáculos que tuvo que atravesar durante el embarazo y a las dificultades que aún enfrenta para abrirse camino en el mundo artístico, Melody no deja de apostar por nuevos desafíos. Con una filosofia de vida muy marcada: la constancia es la clave y mantenerse en movimiento es la mejor forma de generar oportunidades. "Estoy en movimiento porque creo que el movimiento genera cosas nuevas y eso me hace seguir intentando", afirmó. Y concluyó: "Tiene su lado positivo y su lado negativo. Lo positivo es siempre tener hambre de más y no conformarme. No desde un lugar negativo, sino de pensar: 'Bueno, ya hice esto, ¿Qué viene ahora?' Quiero seguir abriendo puertas y dándome oportunidades".