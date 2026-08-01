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Dolor en Hollywood: murió el actor que dio vida a uno de los personajes más icónicos de Los Soprano

El actor estadounidense falleció a los 80 años en su departamento del Bronx. Su personaje en la serie marcó a toda una generación de fanáticos.

Big Pussy fue el personaje con mejor arco narrativo de la icónica serie.
"Big Pussy" fue el personaje con mejor arco narrativo de la icónica serie.

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Vincent Pastore, reconocido mundialmente por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la aclamada serie de HBO, Los Soprano. El veterano actor, de 80 años, fue encontrado sin vida este sábado en su casa ubicada en El Bronx, Nueva York. El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara a las autoridades, ya que no tenía noticias del actor desde hacía al menos tres días.

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Por el momento, las causas oficiales del fallecimiento no han sido confirmadas y el caso permanece bajo una investigación activa por parte de la policía local para determinar las circunstancias exactas del deceso. Al conocerse la noticia, su representante, Bob McGowan, recordó al artista con un sentido mensaje, destacando que era una persona sumamente "generosa y caritativa" que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás.

Pastore alcanzó la fama global en 1999 cuando se unió al elenco de Los Soprano para dar vida a uno de los hombres de mayor confianza de Tony Soprano, interpretado por el fallecido James Gandolfini. Su personaje protagonizó una de las tramas más emblemáticas y recordadas de la televisión al convertirse en informante del FBI, un giro dramático que marcó un antes y un después en la producción creada por David Chase. En total, participó en 30 episodios que le valieron el reconocimiento eterno de los fanáticos del género.

Antes de brillar en la pantalla chica, Pastore tuvo una vida polifacética: sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y comenzó su carrera actoral pasados los 40 años. Su trayectoria estuvo profundamente ligada al cine de mafias, participando en clásicos como Goodfellas (Buenos Muchachos), Carlito's Way y Witness to the Mob. También expandió su registro participando en proyectos tan diversos como la película animada Shark Tale y series más recientes como Yellowjackets.

Vincent Pastore y James Gandolfini en Los Soprano: eternos.

Vincent Pastore y James Gandolfini en Los Soprano: eternos.

En las últimas décadas, el actor también se convirtió en una figura recurrente de los reality shows en Estados Unidos, formando parte de programas como Celebrity Apprentice, Dancing With the Stars y Celebrity Family Feud. La noticia de su partida generó una ola de reacciones y homenajes entre colegas y seguidores en redes sociales. Al inolvidable "Vinnie" le sobrevive su hija Renee, mientras la industria despide a uno de los rostros más icónicos del crimen organizado en la ficción.

Vincent Pastore en New York City en 2016.

Vincent Pastore en New York City en 2016.

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