Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway : el interprete se instaló en Nueva York en 2022 con pocos ahorros y una enorme vocación por el teatro. Su historia de esfuerzo y talento lo llevó a destacarse en la escena artística norteamericana y competir por un reconocimiento internacional, ¿quién es?.

Siempre supo que su lugar estaba arriba de un escenario. Desde chico estuvo vinculado al teatro y encontró en la actuación una forma de expresión que con el tiempo se transformaría en su gran proyecto de vida. Lo que nunca imaginó era que ese camino lo llevaría desde Argentina hasta Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo para cualquier artista.

Su relato demuestra que, incluso cuando el camino empieza con incertidumbre, la perseverancia puede abrir puertas inesperadas. De llegar a la tierra del sueño americano sin dominar el idioma a ser reconocido por su trabajo artístico, el talento sudamericano convirtió un desafío personal en una oportunidad internacional.

La historia de Pablo Jesús Gatto comenzó en una familia donde el arte ya tenía un lugar especial. Sus padres, de origen uruguayo, estuvieron relacionados con el teatro y fueron quienes impulsaron desde sus primeros años su pasión por la actuación. Con el tiempo, el director teatral se formó en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), donde adquirió herramientas que luego serían fundamentales para su carrera. Antes de cruzar fronteras, participó en cortometrajes, obras teatrales y proyectos de comedia musical. Sin embargo, la pandemia del coronavirus marcó un punto de inflexión y lo llevó a replantearse su futuro artístico.

Después de una experiencia en México, llegó a Estados Unidos con una idea clara: quedarse y construir una nueva etapa profesional . Pero el comienzo no fue sencillo. Arribó a Nueva York sin hablar inglés, con pocos recursos económicos y sin certezas sobre lo que vendría.

“A pesar de no hablar inglés y un montón de trabas, siempre he tenido la suerte de que me pasen cosas muy insólitas”, contó sobre sus primeros tiempos en la ciudad. Lejos de abandonar su objetivo, comenzó a relacionarse con la comunidad artística y encontró oportunidades que le permitieron seguir creciendo. Poco después conoció a Jandel Camilo, también actor, quien se convirtió en una persona clave en su vida personal y profesional. Con el paso del tiempo, Gatto logró establecerse en Nueva York y enfocarse en sus grandes pasiones: el teatro y la comedia musical.

El esfuerzo comenzó a dar resultados y su nombre empezó a ganar reconocimiento dentro de la escena teatral estadounidense. A lo largo de los últimos años recibió distintos premios por sus trabajos como actor y director. Entre sus reconocimientos se encuentran un Fuerza Fest, un Premio Talia y varios Latin Alternative Theater Awards (LATA) por diferentes producciones. Uno de los momentos más importantes de su recorrido llegó con la nominación a los Broadway Awards como mejor director por la obra “Por toda eternidad”, escrita por Emiliano López. Para el artista argentino, la posibilidad de obtener este reconocimiento representa mucho más que un premio personal: también es una forma de visibilizar el talento latino en la escena teatral de Estados Unidos.

Mientras continúa desarrollando su trayectoria en Nueva York, el protagonista de esta historia prepara nuevos desafíos. Entre ellos se encuentra la versión extendida de “Trenzas, sapos y mariposas”, un unipersonal que aborda la infancia queer en la Argentina de los años 90. La obra tendrá una presentación en Nueva York y luego planea una gira internacional por distintos países, entre ellos Argentina, México, Uruguay y España.

Además, sueña con ampliar su recorrido hacia el cine y participar en producciones del mundo audiovisual anglosajón. Su objetivo es seguir construyendo una carrera que comenzó con una decisión arriesgada: dejar todo atrás y apostar por su talento.