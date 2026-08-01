Tras separarse de Luck Ra, La Joaqui fue contundente: "Nunca más en la vida le creo a un hombre" La cantante reapareció tras anunciar su separación del cuartetero. Además se sinceró sobre sus ganas de encarar una nueva relación. Agregar C5N en









La polémica declaración de la cantante.

La Joaqui regresó a su programa de streaming con un humor distinto, a pocos días de confirmar su separación del cantante cordobés Luck Ra. Pese a la tristeza que atravesó los días previos, la cantante se soltó con Santi Talledo y Flor Jazmín Peña a la hora de debatir con humor sobre la confianza y la vida sentimental después de una relación.

Desde el inicio del programa, la cantante de RKT se desenvolvió sin problemas y sus compañeros de mesa la llenaron de elogios. "Estás hermosa, más hermosa que nunca", le dijo Flor. Y, con La Joaqui soltera, el ida y vuelta con Talledo empezó a escalar.

"Estoy a nada de tirarme a Joaqui. Estoy a nada de invitarla a salir yo", lanzó Santi con tono picaresco. Lejos de sentirse incómoda, Joaquina respondió: "Vos sos muy open experience, ¿o no?". El intercambio entre ellos duró varios minutos y se llevó toda la atención de la comunidad. Entre bromas, Talledo reconoció que la cantante le parecía atractiva: "Sí, la verdad que sí", respondió cuando Flor Jazmín le preguntó si tenía interés en ella.

y de la nada nació un nuevo ship entre la Joaqui y Santi JAJAJA amo necesito a Santi fijo en plp#sabadodeplp pic.twitter.com/LsMaj6UQFk — fabi (@daylightxsfl) August 1, 2026 A partir de ahí, el actor bromeó sobre su orientación sexual y sus relaciones, mientras su compañera lanzó entre risas: "Este se hace el gay y de repente se come cada minón que vos decís: 'Che...'". Siguiendo el juego, la Joaqui respondió: "Santi, sos guapísimo, todo, pero yo nunca más en la vida le creo nada a un hombre, ¿entendés?". La respuesta de Talledo descolocó a la mesa: "Yo no soy un hombre. Soy un puto. Es distinto, ¿eh?", lanzó.

Revelaron el detalle de la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta que habría molestado a La Joaqui: "Dormían en..." Fue Paula Varela quien reveló en Intrusos que a Joaquina le incomodaba la constante presencia de Tuli en la casa que compartía con el cantante. Sin embargo, un dato que lanzó al aire sorprendió al resto del panel y abrió un debate sobre los límites de la amistad entre el hombre y la mujer.