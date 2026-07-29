Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

El intérprete de deja un legado que atraviesa la música, el cine y el compromiso social en su ciudad natal.

El mundo de la música y el cine está de luto tras la muerte de Glen Hansard, el músico y actor irlandés ganador del Oscar, que falleció a los 56 años en la madrugada del miércoles en Dublín luego de sufrir un accidente en su moto. La noticia fue confirmada por ATC Management, la agencia que representaba su carrera artística.

El comunicado oficial de la agencia expresó: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien falleció esta madrugada tras un accidente de tráfico en Dublín. La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles". El texto también agradeció el apoyo recibido y el trabajo de los servicios de emergencia que asistieron en el lugar del hecho.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada en Lucan, al oeste de Dublín, en la confluencia de los ríos Liffey y Griffeen. Según informó la Garda Síochána, la policía irlandesa, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar, donde el músico recibió una primera atención médica, aunque murió poco después sin poder superar las consecuencias del impacto.

Las autoridades no confirmaron su identidad de manera oficial y solo hicieron referencia al fallecimiento de un hombre de aproximadamente 50 años, mientras la investigación continúa con un pedido de colaboración a testigos para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, descripto como un accidente en el que intervino un solo vehículo.

Entre la repercusión que tomó la noticia, el primer ministro Micheál Martin lo despidió en redes sociales como "un músico y actor talentoso que hizo una contribución significativa al panorama cultural de Irlanda durante muchos años", mientras que la presidenta Catherine Connolly lo definió como "una de las figuras clave del mundo de la música irlandesa, uniendo a la gente a través de la música en directo".

También se sumaron mensajes de colegas como Bruce Springsteen y su expresidente Michael D. Higgins, quien lo recordó como un "músico e intérprete maravilloso que dio gran importancia a lo largo de su vida a la necesidad de abordar los problemas de la sociedad".

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Quién era Glen Hansard

Nacido y criado en Dublín, Hansard comenzó su carrera tocando en las calles de la ciudad antes de fundar la banda The Frames en 1990. Más adelante integró el dúo The Swell Season junto a Markéta Irglová, con quien protagonizó Once, la película independiente que lo catapultó al reconocimiento internacional. La canción "Falling Slowly", compuesta junto a Irglová, le valió el Oscar a la Mejor Canción Original en 2008 y convirtió al film en un fenómeno mundial, al punto de inspirar un musical de Broadway que obtuvo ocho premios Tony en 2012.

Como solista, uno de sus trabajos más destacados fue el álbum Didn't He Ramble, que recibió una nominación a los Premios Grammy. Combinó su carrera musical con la actuación: debutó en cine con The Commitments en 1991 y años después prestó su voz a un personaje irlandés en un episodio de Los Simpson, además de sumar numerosas colaboraciones con artistas de su país.

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Más allá de su faceta artística, Hansard era padre de un niño de tres años llamado Christy, junto a la poeta finlandesa Maire Saaritsa, con quien pasaba largas temporadas en el país nórdico. Pese a esos viajes, mantuvo un vínculo profundo con sus raíces dublinesas y participaba activamente en actos sociales y humanitarios. Era habitual verlo cada Nochebuena tocando en la calle peatonal más importante de Dublín para personas en situación de calle, muchas veces junto a Bono, el líder de U2.