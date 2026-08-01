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Murió un recordado actor de "Nano" y "Los buscas de siempre" que dejó su marca en la ficción argentina

El intérprete, que tuvo participaciones en recordadas producciones nacionales y una estrecha relación artística con Antonio Gasalla, falleció tras luchar con una larga enfermedad.

El actor falleció a los 78 años.

El actor falleció a los 78 años.

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La muerte de Enrique Otranto, confirmada este viernes, provocó mucha tristeza en el ambiente artístico. Dueño de una extensa trayectoria en los escenarios, la televisión y el cine, el actor construyó un perfil reconocido por sus papeles de reparto y por compartir proyectos con algunas de las figuras más importantes del espectáculo argentino.

Manolo Solo tenía 62 años.
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La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Enrique Otranto a través de un comunicado. "Despedimos al actor Enrique Otranto, quien desarrolló una extensa trayectoria artística en el teatro, el cine y la televisión argentina. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos", expresó la entidad.

El organismo recordó que Otranto estaba afiliado al sindicato desde 1974 y repasó una carrera que incluyó una intensa actividad teatral. Entre otras obras, integró los elencos de El misántropo, Las aventuras de Paloma, Lily-Lily, Diatriba de amor contra un hombre sentado, Cuatrimonios y Me llamo Juan Ramón Jiménez, además de participar en el histórico ciclo Teatro Abierto 83.

En la pantalla grande dejó su impronta en películas como Historias mínimas, Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Tacos altos, Siempre es difícil volver a casa, El sueño de los héroes y Ay, Juancito, donde compartió elenco con reconocidos actores bajo la dirección de destacados realizadores argentinos.

Su recorrido televisivo también fue amplio. Formó parte de recordadas ficciones como Nano, Hombres de ley, Los buscas de siempre, Lo imperdonable, Mesa de Noticias, Agustina, La Casa Nostra, Es de noche y el Chantecler y la versión para televisión de Esperando la carroza, entre muchas otras producciones.

Un actor versátil: del Capitán Gandhi a la miniserie de "Esperando la carroza"

Enrique Otranto construyó una carrera marcada por la versatilidad, con personajes que abarcaron el drama, la comedia y el policial. Aunque participó en decenas de producciones, uno de sus papeles más recordados en el cine fue el del Capitán Gandhi en Ay, Juancito, donde interpretó al falso militar involucrado en la profanación del cadáver de Juan Duarte.

En televisión también dejó su huella con participaciones en distintas ficciones, aunque una de sus apariciones más recordadas llegó con la versión televisiva de Esperando la carroza, emitida por ATC y encabezada por Antonio Gasalla, con quién forjó un entrañable vínculo artístico.

Enrique Otranto en uno de sus tantos papeles en cine.&nbsp;

Enrique Otranto en uno de sus tantos papeles en cine.

A lo largo de su trayectoria compartió elenco con figuras como Mercedes Morán, Roberto Carnaghi, Lidia Catalano y Salo Pasik, con esa capacidad para adaptarse a registros muy diferentes que lo convirtió en uno de esos actores de reparto que dejaron una marca silenciosa, pero constante, en el cine, el teatro y la televisión argentina.

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