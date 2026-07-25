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El conmovedor último adiós de Jim Carrey a Chuck Russell, director de "La máscara"

El cineasta que catapultó la carrera del actor y fue parte del debut de Cameron Díaz, falleció en su residencia de San Diego. Tenía 74 años.

El realizador de clásicos de los 80 y 90 falleció a los 74 años en su casa de San Diego.

El realizador de clásicos de los '80 y '90 falleció a los 74 años en su casa de San Diego.

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La estrella de Hollywood Jim Carrey brindó una sentida despedida al cineasta Chuck Russell ,quien dirigió La máscara y fue hallado muerto a los 74 años: "Fue un privilegio trabajar con él", destacó el actor.

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El cineasta de Hollywood inició su carrera con las producciones independientes, como productor y guionista, época en la que se acercó al realizador Frank Darabont, antes de dar el salto hacia la dirección cinematográfica. Tenía 74 años.

Su debut como director fue un augurio para su carrera: en 1987 estuvo al frente de Pesadilla en lo profundo de la noche 3: Guerreros del sueño, película que dio un nuevo aire a la franquicia de Freddy Krueger. Superó en recaudación a sus dos entregas y lanzó a la fama a una joven Patricia Arquette. Tiempo después reafirmó su especialidad en los filmes de terror con la remake de La mancha voraz (The Blob, 1988).

El arquitecto de las grandes estrellas

El talento de Chuck Russell fue el de descubrir los talentos que después llegarían a ser estrellas de Hollywood. Esto pasó con La máscara (1994), que no fue sólo un éxito de taquilla sino el lanzamiento de figuras como Jim Carrey y Cameron Díaz. Después del filme del enmascarado verdo dirigió a Arnold Schwarzenegger en Eraser (1996) y le dio a Dwayne "The Rock" Johnson su primer papel protagónico en El Rey Escorpión (2002). En sus años recientes de carrera dirigió a estrellas como John Travolta (I Am Wrath) y Bruce Willis (Paradise City).

La emotiva despedida de Jim Carrey

El propio Jim Carrey recordó lo que fue trabajar con Russell en el protagónico que lo lanzó a la fama: “Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La máscara creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería en el set. Todo el elenco y el equipo se sintieron conmovidos e inspirados por su jovialidad. Todos hemos sido bendecidos durante muchos años por ese momento tan especial e imperecedero. Considero La máscara una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck”.

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