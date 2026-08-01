En su primer show en Argentina, Rosalía reconoció su error y se quebró al pedir disculpas: "Tremenda cagada"

La cantante española aprovechó el inicio de su primer show en el país para aclarar la controversia surgida tras la final del Mundial 2026 y reafirmó su cariño por la Argentina.

El pedido de disculpas de Rosalía al público argentino en su primer show en Buenos Aires.

Rosalía rompió el silencio este sábado durante su recital en el Movistar Arena de Buenos Aires y se refirió por primera vez a la controversia que estalló después de la final del Mundial 2026. Ante miles de fanáticos, la artista reconoció su error y aseguró que nunca buscó ofender al público argentino.

Video: en medio de la polémica, Rosalía recorrió Buenos Aires y la reacción de los fans sorprendió

"Madre mía, que lío el otro día. Yo ahí escroleando, sin mirármelo mucho y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad", expresó la cantante, visiblemente emocionada, al comenzar su mensaje, que fue recibido con aplausos por los presentes.

Luego recordó su primera visita al país, durante el Lollapalooza 2019, y explicó que ese momento marcó un antes y un después en su carrera. "Nunca me olvidaré la sensación de, de alguna manera, de 'You made it'. ¿Sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de mi país", señaló.

La artista también descartó cualquier sentimiento negativo hacia la Argentina y destacó el vínculo que mantiene con el público local. "No tengo más que agradecimiento por este lugar. Y por este público, que siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra", afirmó.

Antes de retomar el concierto, Rosalía cerró su mensaje con una nueva muestra de afecto hacia sus seguidores. "Quiero que lo sepáis que, mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto, que el primer día. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, por estar aquí esta noche, y por compartir esto conmigo".

Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

Rosalía aprovechó la jornada del viernes, marcada por la tormenta que afectó a Buenos Aires, para disfrutar de una salida con amigos antes de su primer recital en el Movistar Arena. La cantante eligió Olla 7, un reconocido restaurante de Chacarita, donde participó de una celebración privada.

La artista compartió parte de ese encuentro a través de sus historias de Instagram, donde mostró la mesa, algunos de los invitados y la torta preparada para festejar el cumpleaños de uno de sus acompañantes. Las publicaciones despertaron la atención de sus seguidores argentinos.

Rosalía estuvo de paseo por Buenos Aires. Redes sociales

Desde su llegada al país, la española había mantenido un perfil bajo y evitó mostrarse en distintos puntos de la Ciudad. Sin embargo, esta vez decidió abrir una ventana a su intimidad y exhibió parte de la cena que compartió con su círculo más cercano.

El restaurante elegido se consolidó como uno de los espacios gastronómicos más destacados de Chacarita gracias a una propuesta basada en productos de estación y un menú que cambia según la disponibilidad de ingredientes. Su estilo combina la esencia del bodegón porteño con una cocina contemporánea de inspiración casera.