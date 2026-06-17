Angelina Jolie habló de la pérdida de su madre y la conexión con su nueva película: "Es muy personal para mí" La estrella de Hollywood reveló que su nuevo proyecto, Couture, aborda la temática de la superación y resiliencia, por lo que conecta con su propia experiencia con el cáncer. "Resuena especialmente conmigo en esta etapa de mi vida", afirmó. Agregar C5N en









La actriz decidió plasmar la historia de su madre y su lucha contra el cáncer en su nuevo filme. Redes sociales

Angelina Jolie habló a corazón abierto sobre el duelo de perder a su madre y su propia experiencia con el cáncer durante la gira de promoción de su nueva película, Couture. "No es solo un proyecto cinematográfico; tiene un significado especial para mí debido a sus ejes centrales de pérdida y resiliencia", afirmó.

La actriz sorprendió al público y a los críticos al hablar de uno de los capítulos más difíciles de su vida personal en una entrevista íntima en la revista People. "Una obra bellamente escrita sobre mujeres de muchos países diferentes", definió la artista a su nueva producción.

La estrella de Hollywood reveló que el filme a estrenarse, llamado Couture, fue mucho más que un proyecto laboral y se transformó en un proceso sanador. La trama aborda las vivencias familiares y las dolorosas experiencias con el cáncer a través del personaje de Maxine, interpretado por Jolie, que recibe un diagnóstico inesperado.

"La película muestra que todos enfrentamos desafíos muy humanos. Si podemos superar estos desafíos apoyándonos mutuamente y mostrándonos más empatía, la vida será mejor y nos sentiremos menos solos", reflexionó la actriz. "No trata sobre el final de mi personaje, sino sobre el intenso deseo de vivir hasta el último aliento. Eso resuena especialmente conmigo en esta etapa de mi vida", confesó.

"Esta es una película muy personal para mí. Es tan íntima y personal que ya no siento que esté participando en un proyecto cinematográfico típico", sostuvo, y reveló con mucho dolor: "La vida nos pone a prueba. Nos perdemos y nos sentimos solos. Daría cualquier cosa por que mi madre viviera y estuviera con sus nietos".