Un ícono de la movida tropical fue distinguido por la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia El ícono de la cumbia argentina fue distinguido por su "entrañable aprecio, cariño y sencillez" con el pueblo boliviano. "¡Maravilloso país y público!", expresó el artista en sus redes sociales. Agregar C5N en









El artista mantiene un vínculo sumamente estrecho con Bolivia, país que visita constantemente en sus giras internacionales.

Un ícono de la Movida Tropical fue distinguido por la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia por su "entrañable aprecio, cariño y sencillez" con el pueblo boliviano. "¡Maravilloso país y público!", expresó el artista en sus redes sociales.

Daniel Agostini está atravesando un gran momento profesional. Consolidado en su carrera profesional y como referente indiscutible de la cumbia norteña argentina, acaba de anunciar el regreso del histórico Grupo Sombras en el Teatro Gran Rex el próximo 21 de octubre, en una única función que celebrará los 30 años de su emblemático disco Boquita de Caramelo. A esa racha de éxitos ahora se suma un reconocimiento internacional que corona su presente artístico.

"Reconocimiento a Daniel Javier Agostini por su entrañable aprecio, cariño y sencillez con nuestro país. Expresado en su altísimo nivel profesional artístico", dice el documento que le entregaron al cantante argentino que posteó en sus redes sociales junto a unas sentidas palabras. "Profundamente agradecido por este reconocimiento otorgado por el Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Agostini Oficial (@danielagostinioficial) "Gracias a ustedes por tantos años de amor, respeto, cariño y admiración! Maravilloso País y Público! Los amo con el alma y los voy a amar eternamente", cerró su publicación. "Esto es representar Argentina, como te dije sos el Messi de la cumbia", le escribió un usuario entre miles de comentarios que celebraron la distinción.

Vuelve el Grupo Sombras con Daniel Agostini Treinta años pasaron desde el lanzamiento de Boquita de Caramelo, el disco de cumbia norteña que marcó a fuego una era dorada de la Movida Tropical, los 90, y consolidó a uno de los grupos más importantes del país. Con Juan Zapana en teclados y como fundador principal, Pascual Benítez en batería y un joven Daniel Agostini en la voz, la formación original vuelve a escena para celebrar aquella obra que se convirtió en favorita del público.

La cita será el próximo 21 de octubre en el Teatro Gran Rex, con entradas a la venta desde el miércoles 5 de agosto a las 17 hs por tuentrada.com. Así lo anunciaron en sus redes sociales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Agostini Oficial (@danielagostinioficial) El regreso se da en un contexto de fervor popular tras su paso histórico por las sesiones del canal de cumbia Sin Miedo, donde el reencuentro con su vocalista icónico desató la manija de los nostálgicos cumbieros. El grupo grabó una inesperada sesión en vivo y ofreció shows los días 20 y 21 de mayo de 2026. El motivo fue celebrar tres décadas de Boquita de Caramelo, una reunión considerada por sus seguidores como un acontecimiento histórico e inolvidable.