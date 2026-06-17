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Murió Daveigh Chase, actriz de La Llamada: la última y desgarradora petición de su novio

La actriz, que interpretó a Samara en La Llamada y dio voz a Lilo en Lilo & Stitch, falleció a los 35 años y golpeó al mundo del espectáculo internacional. Antes del trágico desenlace, su pareja realizó un pedido que conmovió.

Daveigh Chase falleció a los 35 años.

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Junto a una foto juntos, el novio de la actriz escribió: "Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Muchos la conocen como una talentosa actriz infantil de Lilo & Stitch, El viaje de Chihiro y Donnie Darko. Pero, tras bambalinas, ha enfrentado más dificultades de las que le corresponden".

"Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza", reveló Hernández, y continuó relatando la dura situación que estaba atravesando la intérprete.

"Recientemente, todo cambió. A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo. Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días", sostuvo.

El pedido de Roy Hernández

El pedido de Roy Hernández

Y, a modo de cierre, le habló directamente al público: "Entiendo que todos pasamos por momentos difíciles, pero si pueden ayudarme, les estaré muy agradecido. Y si solo pueden ofrecer una oración, también la acepto. Gracias por considerar ayudarnos durante este difícil momento", escribió en el pedido que publicó para juntar dinero y así costear los gastos en el hospital.

Qué le pasó a la actriz Daveigh Chase

La actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror La llamada y darle voz a Lilo en Lilo & Stitch, murió este martes a los 35 años en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernández. La artista falleció a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivó en sepsis y el colapso de sus órganos.

La interprete le dio voz a Lilo en Lilo & Stitch.

La interprete le dio voz a Lilo en Lilo & Stitch.

La actriz había ingresado hace un mes al hospital, en el que fue internada por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, la infección avanzó y terminó provocando su fallecimiento, según detalló el portal TMZ.

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