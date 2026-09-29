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Mauro Icardi respondió a quienes critican que siga sin club con un picante mensaje: "Si dejara de..."

El delantero compartió imágenes de su entrenamiento junto a la China Suárez y se refirió a su presente profesional, tres meses después de su salida del Galatasaray y mientras define dónde continuará su carrera.

Mauro Icardi dejó un mensaje para quienes lo critican. 

Mauro Icardi dejó un mensaje para quienes lo critican. 

Instagram: /mauroicardi

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para responder a las críticas por su presente profesional y publicó imágenes de su entrenamiento junto a Eugenia "la China" Suárez, su actual pareja, a tres meses de su salida del Galatasaray y mientras continúa sin un nuevo destino futbolístico.

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.
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El delantero argentino de 33 años acompañó las fotografías con un extenso mensaje en el que cuestionó a quienes interpretan su falta de contrato como una señal negativa, y remarcó que su situación económica le permite decidir con tranquilidad cuál será el próximo paso de su carrera.

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"Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección", escribió Icardi, antes de remarcar que trabajó para asegurarse un futuro que le permita disponer de su tiempo y elegir sus próximos desafíos.

El atacante también aseguró: "Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo", en una publicación que acompañó con registros de su preparación física.

Mauro Icardi no definió su futuro profesional y se expresó en redes al respecto.

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A cinco años de la noticia que conmocionó a la farándula argentina, Mauro Icardi volvió a poner el Wandagate sobre la mesa: sorprendió con una revelación explícita que involucra directamente a su actual pareja, Eugenia "La China" Suárez.

El ex Galatasaray confirmó públicamente su infidelidad a Wanda Nara tras compartir en su red social una imagen del hotel de París en donde comenzó el escándalo hace unos años. En su publicación, escribió una frase que no dejó dudas sobre lo que ocurrió aquella noche y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La postal muestra el frente del hotel parisino donde el futbolista y la China se encontraron el 26 de septiembre de 2021. Sobre la imagen en blanco y negro, Icardi escribió: "El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia". Además, etiquetó a su actual pareja. Con esta publicación, Icardi confirmó la infidelidad con Suárez que terminó por romper su matrimonio con Wanda.

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