Se filtró el polémico mensaje de Wanda Nara días antes de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez Las redes sociales reflotaron un archivo que vuelve a salpicar a la empresaria y al futbolista a cinco años del escándalo. Agregar C5N en









Una vieja publicación de la empresaria llamó la atención. Redes sociales

A cinco años de que estallara el “WandaGate”, los movimientos de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a colocar el engaño amoroso en el centro de la agenda mediática. En esta ocasión, fue el propio futbolista quien encendió las redes sociales al compartir una postal del exclusivo hotel parisino donde mantuvo el encuentro secreto con la actriz mientras estaba en pareja con la empresaria.

En paralelo a la polémica reaparición de postales de la capital francesa, un viejo posteo de Wanda Nara captó de inmediato la atención de los usuarios. La llamativa frase publicada por la mediática apenas unas horas antes de la cita de su marido en suelo francés volvió a viralizarse entre los fanáticos, reabriendo la incógnita sobre si la rubia ya sospechaba lo que estaba por suceder a sus espaldas en aquel momento crucial del matrimonio.

Cuál fue el mensaje de Wanda Nara En medio del revuelo mediático provocado por los nuevos recuerdos del Wandagate, los usuarios de las redes sociales rescataron un posteo realizado por Wanda Nara horas antes del polémico encuentro. Desde la capital francesa, la empresaria compartió una postal posando en los jardines de un exclusivo restaurante con un texto que volvió a cobrar relevancia entre sus seguidores: “¿Te dejaron alguna vez plantad@?”, escribió la conductora en aquel momento en su perfil.

Aquel interrogante planteado pasó completamente inadvertido en su momento, pero adquirió una lectura totalmente distinta a la luz de los recientes movimientos digitales. El disparador fue el propio Mauro Icardi, quien reflotó la polémica fecha al publicar una foto en su cuenta de Instagram con una contundente frase: “Aquella noche sigue intacta en mi memoria”, acompañando sus palabras con la fecha exacta del engaño.

Pocos momentos después de haber compartido esa publicación, la empresaria armó las valijas y viajó con rumbo a Italia junto a su hermana Zaira Nara. El objetivo del viaje fue asistir a la prestigiosa Semana de la Moda en Milán, dejando la residencia parisina liberada justo en la misma franja temporal en la que el delantero coordinó la cita con la China Suárez.