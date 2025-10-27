27 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 28 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó quiénes pueden cobrar $612.401 en noviembre.
ANSES: quiénes pueden acceder a $612.401 en noviembre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber supere el haber mínimo podrán cobrar este martes 28 de octubre con DNI finalizado en 8 y 9.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

