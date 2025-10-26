Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo en las Elecciones 2025, en el que será el primer gran test en las urnas para el gobierno de Javier Milei. En esta ocasión, se renovarán la mitad de la cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 legisladores), algo que no tardó en generar la llegada de cientos de memes.
Estos comicios marcaron, también, el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará a las tradicionales papeletas partidarias. El elector recibió una sola boleta con todas las listas de candidatos y tuvo que marcar una cruz o tilde en el casillero preferido.
Como sucede en cada jornada electoral, la población no tarda en crear cientos de memes en las redes sociales con todas las novedades y este domingo 26 de octubre no fue la excepción. Pero lo más llamativo estuvo alrededor del famoso "tenés pedido de captura", algo que el usuario @alecook99 aseguró que se cumplió en su mesa y fue viral rápidamente.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alecook99/status/1982417821968851246&partner=&hide_thread=false
Los centros de votación para las legislativas nacionales abrieron a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18. A partir de ese horario comienza el recuento y a las 21, cuando termine la veda electoral, podrán publicarse los primeros resultados. Se espera que para esa hora ya exista una tendencia consolidada en la mayoría de los distritos.
Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamiBlancoo/status/1982261078714167393&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adornibord/status/1981946287701586325&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leoneltudo/status/1982282962918850963&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/1982426021849968929&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CursedBardoFArg/status/1982290588834652528&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Exbigote_/status/1982440325051232646&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1982443301413269935&partner=&hide_thread=false