Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales Las legislativas introdujeron la boleta única de papel y servirán para renovar la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado.







Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet. Redes sociales

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo en las Elecciones 2025, en el que será el primer gran test en las urnas para el gobierno de Javier Milei. En esta ocasión, se renovarán la mitad de la cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 legisladores), algo que no tardó en generar la llegada de cientos de memes.

Estos comicios marcaron, también, el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará a las tradicionales papeletas partidarias. El elector recibió una sola boleta con todas las listas de candidatos y tuvo que marcar una cruz o tilde en el casillero preferido.

Como sucede en cada jornada electoral, la población no tarda en crear cientos de memes en las redes sociales con todas las novedades y este domingo 26 de octubre no fue la excepción. Pero lo más llamativo estuvo alrededor del famoso "tenés pedido de captura", algo que el usuario @alecook99 aseguró que se cumplió en su mesa y fue viral rápidamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alecook99/status/1982417821968851246&partner=&hide_thread=false Estoy fiscalizando. Sucedió. Vino a votar un hombre con pedido de captura. La presidenta tuvo que salir y avisar. Lo detuvo la policía. Está llorando mientras le muestran los papeles — Alexis Cook del 3% (@alecook99) October 26, 2025