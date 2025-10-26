IR A
IR A

El sorpresivo post de Mauro Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

El futbolista no estuvo presente en las fiestas organizadas por Wanda Nara y tomó por sorpresa a sus seguidores.

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

Redes sociales
Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.
Te puede interesar:

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una fotografía de la China Suárez y escribió "Mi cita de todos los días" junto con un emoji de una cara de enamorado y un corazón rojo. Esta publicación fue muy llamativa entre los seguidores de él, ya que se trata del día del cumpleaños de una de sus pequeñas y no publicó nada.

En las últimas horas, Wanda Nara compartió un sinfín de publicaciones sobre la fiesta organizada para Isabella, algo que estuvo lleno de lujos y evidenció la felicidad de la pequeña con nueve años cumplidos. Por el lado de Mauro Icardi, no viajó a Argentina para estar junto a su hija menor porque Galatasaray se enfrentó a Göztepe y lo derrotó por 3-1, con el último gol anotado por el rosarino.

Mauro Icardi historia China Suárez durante cumpleaños hija
Mauro Icardi no pudo festejar el cumpleaños junto a su hija Isabella.

Mauro Icardi no pudo festejar el cumpleaños junto a su hija Isabella.

A tan solo días para el comienzo de noviembre, falta muy poco para que Mauro Icardi y la China Suárez regresen a Argentina, ya que la Süper Lig tiene un parate entre fines de diciembre y principios de enero. Así, ambos estarán en el país para las fiestas de fin de año y seguramente recién allí sea el reencuentro del futbolista con sus hijas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

La mediática Wanda Nara oficializó a su flamante pareja luego de muchos idas y vueltas, aunque ya se sabía hace bastante tiempo quién era el nuevo hombre en la vida de la conductora de MasterChef Celebrity, ya que se los pudo ver juntos en varios eventos.

Wanda Nara 1
Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Hace 11 minutos
En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Hace 54 minutos
El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

Hace 58 minutos
play

Incertidumbre en Fuerza Patria a la espera de los resultados en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

Hace 1 hora