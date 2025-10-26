El sorpresivo post de Mauro Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..." El futbolista no estuvo presente en las fiestas organizadas por Wanda Nara y tomó por sorpresa a sus seguidores.







Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella. Redes sociales

El futbolista Mauro Icardi realizó un llamativo posteo durante el noveno cumpleaños de su hija Isabella, quien se encuentra junto con su madre Wanda Nara en Argentina y esto tomó por sorpresa a los millones de seguidores del jugador de Galatasaray.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una fotografía de la China Suárez y escribió "Mi cita de todos los días" junto con un emoji de una cara de enamorado y un corazón rojo. Esta publicación fue muy llamativa entre los seguidores de él, ya que se trata del día del cumpleaños de una de sus pequeñas y no publicó nada.

En las últimas horas, Wanda Nara compartió un sinfín de publicaciones sobre la fiesta organizada para Isabella, algo que estuvo lleno de lujos y evidenció la felicidad de la pequeña con nueve años cumplidos. Por el lado de Mauro Icardi, no viajó a Argentina para estar junto a su hija menor porque Galatasaray se enfrentó a Göztepe y lo derrotó por 3-1, con el último gol anotado por el rosarino.

Mauro Icardi historia China Suárez durante cumpleaños hija Mauro Icardi no pudo festejar el cumpleaños junto a su hija Isabella. Captura Instagram

A tan solo días para el comienzo de noviembre, falta muy poco para que Mauro Icardi y la China Suárez regresen a Argentina, ya que la Süper Lig tiene un parate entre fines de diciembre y principios de enero. Así, ambos estarán en el país para las fiestas de fin de año y seguramente recién allí sea el reencuentro del futbolista con sus hijas.