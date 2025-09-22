Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..." La cantante rosarina decidió hacer público su mensaje para el futbolista de FC Barcelona, quien fue catalogado como el segundo mejor jugador del mundo.







Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole. Instagram

La cantante rosarina Nicki Nicole compartió un cariñoso mensaje para el futbolista español Lamine Yamal luego de que quedara en la segunda posición del Balón de Oro, premio que ganó el jugador francés Ousmane Dembélé tras su magnífica temporada con Paris Saint-Germain.

A través de sus historias de Instagram, la cantante rosarina se hizo eco de lo sucedido en el Théâtre du Châtelet de París y buscó dejar en claro todo su cariño por el futbolista de FC Barcelona. En este sentido, compartió una selfie con el joven de 18 años y escribió: "Mi estrella. Te amo".

Es importante recordar que Nicole regresó a Argentina en los últimos días por cuestiones laborales, entre las que se destacó su presencia como jurado en reemplazo de Lali Espósito en La Voz Argentina. Por eso es que no pudo estar en el galardón junto con Yamal, quien asistió con gran parte de su familia a la espera del resultado.

Nicki Nicole historia Lamine Yamal Balón de Oro Nicki Nicole sorprendió con su cariñoso post para Lamine Yamal. Captura Instagram

Por otro lado, Lamine Yamal sí se llevó un premio de la ceremonia del Balón de Oro 2025, ya que se hizo por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, es decir el mejor jugador del mundo sub 21. De esta manera, la expectativa por el futuro del futbolista de Barcelona es total y se espera que gane varios trofeos individuales a lo largo de su carrera.