Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

La cantante rosarina decidió hacer público su mensaje para el futbolista de FC Barcelona, quien fue catalogado como el segundo mejor jugador del mundo.

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo
Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

A través de sus historias de Instagram, la cantante rosarina se hizo eco de lo sucedido en el Théâtre du Châtelet de París y buscó dejar en claro todo su cariño por el futbolista de FC Barcelona. En este sentido, compartió una selfie con el joven de 18 años y escribió: "Mi estrella. Te amo".

Es importante recordar que Nicole regresó a Argentina en los últimos días por cuestiones laborales, entre las que se destacó su presencia como jurado en reemplazo de Lali Espósito en La Voz Argentina. Por eso es que no pudo estar en el galardón junto con Yamal, quien asistió con gran parte de su familia a la espera del resultado.

Nicki Nicole sorprendió con su cariñoso post para Lamine Yamal.

Por otro lado, Lamine Yamal sí se llevó un premio de la ceremonia del Balón de Oro 2025, ya que se hizo por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, es decir el mejor jugador del mundo sub 21. De esta manera, la expectativa por el futuro del futbolista de Barcelona es total y se espera que gane varios trofeos individuales a lo largo de su carrera.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro: se impuso a Lamine Yamal

El futbolista francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro luego un año perfecto con Paris Saint-Germain, donde fue uno de los protagonistas clave para que su club se lleve la primera UEFA Champions League de su historia.

Luego de ganar la Ligue 1, la Coupe de France, la Champions League y la UEFA Super Cup, todo apuntaba a que la revista France Football iba a elegir a un futbolista de PSG para llevarse el Balón de Oro 2025. Por eso, en la previa al galardón, se especuló mucho con quien podía ser el jugador elegido por los más de 100 electores, y Dembélé picaba en punta para llevárselo junto con Lamine Yamal, el joven de 18 años de FC Barcelona.

