El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

El adolescente dejó un rato de lado su faceta deportiva en River y se sumó a una campaña de ropa de estilo urbano.

El hijo mayor de la conductora Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López, Valentino, debutó como modelo junto a su novia Carola Sánchez, en una producción de estilo urbano que causó sensación en redes sociales.

La pareja eligió colores neutros con remeras con frases y en una de las imágenes juntos, posaron con un cartel atrás que dice: “Esto es un viaje de ida”, como símbolo de este comienzo.

El adolescente de 16 años hizo su primera sesión de fotos profesional para la marca de indumentaria Vancouver ara protagonizar una divertida sesión de fotos para una marca de ropa.

La campaña ilustra a una nueva generación que vive la moda como una forma de expresión personal: se lo vio seguro, relajado y conectado con el mundo fashion y de la moda que lo rodó desde chico de la mano de su madre.

Valentino estuvo junto a su novia, Carola Sánchez Aloe, que formó parte de la sesión de fotos, y con quien comparte los eventos familiares y deportivos, en la séptima división de River.

