Pablo Quirno asume este martes como canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. Se tratará del primer cambio en el Gabinete luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Pablo Quirno asumirá como canciller.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, asumirá como canciller este martes a las 17 en la Casa Rosada luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien había enfrentado críticas internas después de la última reunión entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Axel Kicillof en Minuto Uno.
Axel Kicillof mira hacia 2027: "Yo no veo que le hayan puesto un clavo a nadie""

Quirno, quien es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá como uno de sus principales objetivos potenciar la relación con Estados Unidos, en el marco de los aceitados vínculos del Gobierno con la administración del país norteamericano. La asunción también significará el primer acto oficial de la administración libertaria después del contundente triunfo en las elecciones legislativas.

Tras votar en los comicios del domingo, afirmó en diálogo con un grupo de periodistas que su gestión apuntará a la liberación del comercio: "Tengo las mejores expectativas. Es un honor y una responsabilidad muy grande la que me dio el Presidente de acompañarlo desde otro lugar en la Cancillería para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo".

Pablo Quirno.

Pablo Quirno.

También destacó la capacidad del país y el vínculo con otros países. "Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento en exportaciones y en inversión. Vamos a profundizar las relaciones con todos los países para aumentar la inversión para dar más trabajo en Argentina y que eso también traiga crecimiento", marcó.

En esta línea, expuso que se comunicó con funcionarios estadounidenses: "Con Bessent no hablé. Hablamos regularmente con todo el equipo de gobierno de Estados Unidos y ahora desde un lugar diferente, porque en Cancillería las relaciones también pasan por el Departamento de Estado. Tuve conversaciones con Lamelas, el Departamento del Estado y el Tesoro".

La renuncia de Gerardo Werthein como canciller

Gerardo Werthein le presentó la renuncia a su cargo al presidente Javier Milei antes de las elecciones legislativas. Su salida se enmarca dentro de los cambios en el Gabinete anticipados por el mandatario para después de los comicios.

Werthein había enfrentado críticas internas después de la reunión entre Milei y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Trolls libertarios le atribuyeron la supuesta confusión del republicano, quien habría creído que los comicios eran presidenciales y no de medio término, a una mala gestión del ahora excanciller.

En ese contexto, el nombre del funcionario venía sonando en los últimos días como uno de los candidatos a abandonar el Gobierno. "De cara al segundo tramo, voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación", anticipó Milei el domingo en la TV Pública.

Finalmente, Werthein presentó su renuncia el martes por la noche y se oficializó este miércoles, coincidiendo con el cumpleaños del Presidente. El canciller saliente duró menos de un año en el cargo: había asumido el 31 de octubre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino. Aún no está definido quién ocupará ese lugar.

