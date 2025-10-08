IR A
Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

Los artistas se unieron para celebrar el Día de Rosario, ya que la ciudad cumplió 300 años. La artista no ocultó su emoción tras actuar en su ciudad: “No hay nada mejor que estar en casa. Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida”.

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Como ya está acostumbrada, Nicki Nicole batió un nuevo récord, esta vez en su ciudad natal, para celebrar los 300 años de Rosario. En un show sinfónico, y con la presencia de Juan Carlos Baglietto, brindó un espectáculo inigualable en la tierra santafesina.

Vestida de gala, tal como ameritaba la situación, la artista que trascendió a nivel internacional desplegó su carisma y talento ante 250 mil personas que vivieron un momento histórico al pie. El Monumento Nacional a la Bandera fue el escenario de un espectáculo único de Nicki, Baglietto y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Nicolás Sorín.

“Rosario volvió a ser el epicentro del arte, la cultura y los grandes festivales. Con esfuerzo, con trabajo y con la gente como protagonista, estamos viviendo una ciudad que se reconstruye y vuelve a florecer”, destacó el gobernador Maximiliano Pullaro.

Nicki Nicole

La artista nacida y criada en la ciudad brilló sobre el escenario con sendos vestidos blancos y negros no se privó de interpretar varios de sus hits icónicos que impulsaron su carrera, entre ellos se destacaron Mamichula, Wapo Traketero, Perdido y Colocao e incluso se animó a sumar reinterpretaciones de canciones de Los Palmeras.

Pero sin dudas, el momento más emocionante se dio cuando cantó Plegarias, y sus fanáticos iluminaron la noche con la luz de los celulares.

La emoción de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto de cantar en Rosario

Nicki Nicole se presentó en Rosario para celebrar los 300 años de la ciudad y realizó el primer show sinfónico de su carrera con más de 70 músicos en escena, mientras que Juan Carlos Baglietto reafirmó su lugar en la historia musical de la ciudad con su cancionero clásico.

Para comenzar con los festejos, el primero en subir al escenario fue artista quien no perdió la oportunidad de hacer delirar a los locales deslumbrando con su interpretación El Témpano, entre otros.

Juan Carlos Baglietto

Por su parte, Nicki Nicole cerró la noche y tuvo su momento no solo para leer los carteles que llevaron sus fanáticos sino también para brindar unas tiernas palabras acompañadas de mucha emoción y lágrimas.

“Muchísimas gracias Rosario, los amo con todo mi corazón. Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida. No hay nada mejor que estar en casa”, señaló sobre el escenario ante la mirada también de su familia.

Más tarde no dejó pasar la oportunidad de dejar unas palabras plasmadas en sus redes sociales para agradecer nuevamente su presencia y amor recibido en su ciudad natal: “Sigo procesando lo que vivimos. ¡Gracias Rosario por esta noche! No me lo voy a olvidar jamás. Los amo”.

Nicki Nicole Rosario
