27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El huracán Melissa amenaza con "inundaciones catastróficas" en Jamaica, Cuba y Bahamas

Los pronósticos anticipan vientos destructivos de 270 km/h. En República Dominicana y Haití hubo al menos cuatro fallecidos y cientos de viviendas inundadas por las lluvias torrenciales y las crecidas de los ríos.

Por
Hay pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días.

Hay pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días.

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 –la máxima en la escala Saffir-Simpson–, se acerca peligrosamente a Jamaica y se espera que toque tierra en el sur de la isla caribeña cerca de las 8 de la mañana (hora local) del martes. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 270 km/h.

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos
Te puede interesar:

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Las autoridades jamaicanas declararon un alerta máxima ante el riesgo de que Melissa se convierta en el huracán más fuerte en golpear la isla desde que se tienen registros, superando a Gilbert (1988). El primer ministro, Andrew Holness, ordenó la evacuación inmediata de comunidades vulnerables y zonas bajas, especialmente en la capital, Kingston.

El principal riesgo para la isla, además de los vientos destructivos y la marejada ciclónica con potencial mortal, es el potencial extremo de lluvia. El lento avance del huracán, de solo 6 km/h, incrementa el peligro de inundaciones catastróficas, con pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días.

Melissa ha sido clasificada como un "evento catastrófico" debido a la combinación de su intensidad y la lentitud de su movimiento, lo que mantendrá las fuertes precipitaciones sobre la región por más tiempo. Los meteorólogos advierten que la isla podría empezar a experimentar vientos destructivos y la marejada ciclónica desde la noche de este lunes y la madrugada del martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1982734927939457124&partner=&hide_thread=false

Para mitigar el impacto, el gobierno jamaicano habilitó 881 refugios en toda la isla, mientras que las autoridades utilizan vehículos como autobuses escolares para trasladar a las poblaciones más vulnerables a zonas seguras. El primer ministro Holness instó a todos los jamaicanos a prepararse, permanecer en sus casas y cumplir con las órdenes de evacuación.

Antes de su llegada a Jamaica, el huracán Melissa ya se cobró víctimas mortales. En la vecina isla de La Española (República Dominicana y Haití), se reportaron al menos cuatro fallecidos y cientos de viviendas inundadas debido a las lluvias torrenciales y las crecidas de ríos.

Según la trayectoria prevista por el NHC, después de cruzar Jamaica, el núcleo de Melissa impactaría el sureste de Cuba el martes por la noche y se movería sobre el sureste de las Bahamas el miércoles, manteniendo su fuerza como un huracán mayor extremadamente poderoso.

Noticias relacionadas

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció un acuerdo con China para evitar nuevos aranceles

De sindicalista a presidente, Lula marcó las últimas dos décadas de la política brasileña.

Lula da Silva cumple 80 años: el presidente más resiliente de América Latina quiere seguir marcando la historia de Brasil

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

La reacción de los principales medios del mundo ante la victoria del gobierno de Javier Milei

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

A pesar de las tensiones, Lula aseguró que el encuentro fue excelente.

El incómodo momento entre Lula y Trump: "Bolsonaro es un tipo honesto"

Rating Cero

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
play

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

La familia de Lamine Yamal no habría aceptado a Nicki Nicole.

Nicki Nicole no fue aceptada por la familia de Lamine Yamal: "No hay esperanzas..."

Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia: cómo participar

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

últimas noticias

Axel Kicillof en Minuto Uno.

Axel Kicillof mira hacia 2027: "Yo no veo que le hayan puesto un clavo a nadie""

Hace 7 minutos
play

La advertencia de Kicillof tras la victoria de La Libertad Avanza: "Las reformas que se vienen son nefastas"

Hace 1 hora
play
Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Hace 1 hora
Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Hace 1 hora
play

La opinión de la calle sobre el triunfo del Gobierno: "El que sufre es el pueblo"

Hace 1 hora