El huracán Melissa amenaza con "inundaciones catastróficas" en Jamaica, Cuba y Bahamas

Los pronósticos anticipan vientos destructivos de 270 km/h. En República Dominicana y Haití hubo al menos cuatro fallecidos y cientos de viviendas inundadas por las lluvias torrenciales y las crecidas de los ríos.

Hay pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días.

El huracán Melissa , que alcanzó la categoría 5 –la máxima en la escala Saffir-Simpson–, se acerca peligrosamente a Jamaica y se espera que toque tierra en el sur de la isla caribeña cerca de las 8 de la mañana (hora local) del martes. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 270 km/h .

Las autoridades jamaicanas declararon un alerta máxima ante el riesgo de que Melissa se convierta en el huracán más fuerte en golpear la isla desde que se tienen registros , superando a Gilbert (1988). El primer ministro, Andrew Holness, ordenó la evacuación inmediata de comunidades vulnerables y zonas bajas , especialmente en la capital, Kingston.

El principal riesgo para la isla, además de los vientos destructivos y la marejada ciclónica con potencial mortal, es el potencial extremo de lluvia. El lento avance del huracán, de solo 6 km/h, incrementa el peligro de inundaciones catastróficas , con pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días .

Melissa ha sido clasificada como un "evento catastrófico" debido a la combinación de su intensidad y la lentitud de su movimiento, lo que mantendrá las fuertes precipitaciones sobre la región por más tiempo. Los meteorólogos advierten que la isla podría empezar a experimentar vientos destructivos y la marejada ciclónica desde la noche de este lunes y la madrugada del martes.

Para mitigar el impacto, el gobierno jamaicano habilitó 881 refugios en toda la isla, mientras que las autoridades utilizan vehículos como autobuses escolares para trasladar a las poblaciones más vulnerables a zonas seguras. El primer ministro Holness instó a todos los jamaicanos a prepararse, permanecer en sus casas y cumplir con las órdenes de evacuación.

Antes de su llegada a Jamaica, el huracán Melissa ya se cobró víctimas mortales. En la vecina isla de La Española (República Dominicana y Haití), se reportaron al menos cuatro fallecidos y cientos de viviendas inundadas debido a las lluvias torrenciales y las crecidas de ríos.

Según la trayectoria prevista por el NHC, después de cruzar Jamaica, el núcleo de Melissa impactaría el sureste de Cuba el martes por la noche y se movería sobre el sureste de las Bahamas el miércoles, manteniendo su fuerza como un huracán mayor extremadamente poderoso.