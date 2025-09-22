22 de septiembre de 2025 Inicio
Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro: se impuso a Lamine Yamal

El futbolista francés consiguió hacerse con el premio luego de su año perfecto con Paris Saint-Germain y dejó al español en el segundo lugar.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro luego de su gran año con PSG.

France Football
Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.
Luego de ganar la Ligue 1, la Coupe de France, la Champions League y la UEFA Super Cup, todo apuntaba a que la revista France Football iba a elegir a un futbolista de PSG para llevarse el Balón de Oro 2025. Por eso, en la previa al galardón, se especuló mucho con quien podía ser el jugador elegido por los más de 100 electores, y Dembélé picaba en punta para llevárselo junto con Lamine Yamal, el joven de 18 años de FC Barcelona.

De esta manera, la atención de todo el mundo estuvo en Ronaldinho Gaúcho, el exfutbolista brasileño que fue elegido por France Football para anunciar al ganador del premio. Al quedar una definición entre el francés y el español, los presentes se hicieron notar en los segundos previos al anuncio y el Théâtre du Châtelet de París explotó al escuchar que Dinho nombró al 10 de PSG.

Así, el orden completo del Top 10 quedó de la siguiente manera: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah, Raphinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma y Nuno Mendes. Esto se tradujo en 5 de Paris Saint-Germain, 2 de FC Barcelona, 1 de Liverpool FC, 1 de Real Madrid y 1 de Chelsea FC.

A sus 28 años, se creía que el mejor momento de Dembélé había quedado en el pasado, ya que tuvo su gran oportunidad de ser una estrella en Barcelona cuando los Blaugranas lo compraron en 2017 por €148 millones, pero terminó yéndose por la puerta de atrás a PSG en 2023 y por €50 millones, un tercio de su valor inicial. Por eso, la confianza del entrenador español Luis Enrique fue clave para que el delantero pueda mostrar su mejor versión y terminó por llevarse el Balón de Oro en apenas su segunda temporada con el club francés.

Gracias a esto, Francia llegó a un total de ocho Balones de Oro e igualó a Argentina como el país más ganador, aunque con la particularidad que Lionel Messi es el único argentino que levantó el premio y lo hizo en ocho ocasiones. Por el lado del país galo, sus ganadores fueron Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) y Ousmane Dembélé (2025).

Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2025

Además del Balón de Oro masculino, la revista France Football otorgó varios premios más y hubo múltiples ganadores en una noche llena de emociones para el mundo del fútbol. Es importante dejar en claro que el Kopa es para el mejor jugador sub 21, el Yashin para el mejor arquero, el Gerd Müller para el goleador del año y el Johan Cruyff para el mejor entrenador.

  • Masculinos:
    • Balón de Oro: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
    • Trofeo Kopa: Lamine Yamal(FC Barcelona).
    • Trofeo Yashin: Gianluigi Donnarumma(Paris Saint-Germain).
    • Trofeo Gerd Müller: Viktor Gyökeres (Sporting CP).
    • Trofeo Johan Cruyff: Luis Enrique(Paris Saint-Germain).
    • Club del Año: Paris Saint-Germain.
  • Femeninos:
    • Balón de Oro: Aitana Bonmatí(FC Barcelona).
    • Trofeo Kopa: Vicky Lopez (FC Barcelona).
    • Trofeo Yashin: Hannah Hampton (Chelsea FC).
    • Trofeo Gerd Müller: Ewa Pajor (FC Barcelona).
    • Trofeo Johan Cruyff: Sarina Wiegman (Selección inglesa).
    • Club del Año: Arsenal FC.
