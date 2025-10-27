IR A
Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

El productor y DJ rompió el silencio luego de exactamente 10 meses desde su última Music Session junto a Luck Ra.

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Captura YouTube
Luego de su presencia en la reciente carrera de Franco Colapinto en el GP de México, el productor quedó en boca de todos con las prendas que vistió. Y esto se hizo realidad con el anuncio del día posterior: "Bizarrap y adidas Originals inauguran una nueva era, las Forum2000 x BZRP, la primera colaboración internacional con un artista argentino".

Según reveló la marca deportiva, las zapatillas son "herederas de un legado único, la silueta se inspira en el denim y en la estética Y2K, combinando un diseño chunky con detalles minimalistas que las vuelven inconfundibles". Para conseguir esto, el productor fue parte activa de cada etapa del proceso creativo y viajó a la casa matriz de adidas en Alemania para trabajar mano a mano con el equipo de diseño.

Forum2000 x BZRP adidas Bizarrap
Las Forum2000 x BZRP son la nueva colaboración de adidas con Bizarrap.

Las Forum2000 x BZRP son la nueva colaboración de adidas con Bizarrap.

El lanzamiento está acompañado por un film dirigido por el joven director colombiano Stillz, quien creó una pieza cinematográfica única, a la medida de Bizarrap y las tres tiras, e inspirada en el concepto "El poder de lo que no se ve". El cortometraje une el pasado, presente y futuro de la música, la moda y la cultura.

El lanzamiento global será el miércoles 29 de octubre, disponible en el sitio web (adidas.com.ar/zapatillas-forum2000-bzrp%0A/JR9658.html) y en tiendas seleccionadas. Así serán los casos del adidas Originals Malabia, adidas Originals Unicenter, adidas Originals Mar del Plata y adidas Store Performance Alto Palermo, además de Dionysos Palermo y Rosario y Tienda Fuencarral, por un precio de $219.999.

Embed - BZRP en Instagram: "29/10 @adidasoriginals x bzrp dir. by @STILLZ #Forum2000"
View this post on Instagram

A post shared by BZRP (@bizarrap)

Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia y fue viral: cómo participar

A pocos días de su llegada a la Argentina, la banda estadounidense Linkin Park prepara un homenaje muy especial para sus fans locales, ya que el Parque Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformará en Linkin Parque, donde se regalarán medialunas.

Linkin Park medialunas gratis
Linkin Park prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Linkin Park prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

