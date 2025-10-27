Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata El productor y DJ rompió el silencio luego de exactamente 10 meses desde su última Music Session junto a Luck Ra.







Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música. Captura YouTube

Reapareció el productor Bizarrap luego de 10 meses sin nuevas canciones y anunció un proyecto alejado de la música, algo que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en redes sociales y generó incertidumbre con respecto al futuro de las Music Sessions.

Luego de su presencia en la reciente carrera de Franco Colapinto en el GP de México, el productor quedó en boca de todos con las prendas que vistió. Y esto se hizo realidad con el anuncio del día posterior: "Bizarrap y adidas Originals inauguran una nueva era, las Forum2000 x BZRP, la primera colaboración internacional con un artista argentino".

Según reveló la marca deportiva, las zapatillas son "herederas de un legado único, la silueta se inspira en el denim y en la estética Y2K, combinando un diseño chunky con detalles minimalistas que las vuelven inconfundibles". Para conseguir esto, el productor fue parte activa de cada etapa del proceso creativo y viajó a la casa matriz de adidas en Alemania para trabajar mano a mano con el equipo de diseño.

Forum2000 x BZRP adidas Bizarrap Las Forum2000 x BZRP son la nueva colaboración de adidas con Bizarrap. Dale Play Live

El lanzamiento está acompañado por un film dirigido por el joven director colombiano Stillz, quien creó una pieza cinematográfica única, a la medida de Bizarrap y las tres tiras, e inspirada en el concepto "El poder de lo que no se ve". El cortometraje une el pasado, presente y futuro de la música, la moda y la cultura.