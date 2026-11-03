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"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

Tras regresar de sus vacaciones, la modelo rompió el silencio sobre las repercusiones de su escandalosa separación y apuntó contra la nieta de Mirtha Legrand.

Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

Julieta Prandi fulminó a la conductora: "No tiene actitud moral para opinar".

Julieta Prandi regresó de sus vacaciones, retomó su trabajo en la radio y aprovechó para romper el silencio sobre la catarata de comentarios que surgieron alrededor de su abrupta separación de Emanuel Ortega.

Respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.
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Luego de que la modelo anunciara la ruptura a través de sus redes sociales, apenas 27 días después de haberse casado, las repercusiones no tardaron en llegar. Tanto los protagonistas como sus familiares y distintas figuras del espectáculo opinaron sobre el final de la relación.

En ese sentido, quien se refirió a la separación del momento fue Juana Viale durante una emisión de La Noche de Mirtha, donde se puso a charlar con Marcelo Polino sobre el tema y comenzó a reírse sin parar. "Yo quiero saber cómo te separás después de 27 días de casados. No me jodas. No me digas que se desgastó la relación", comenzó diciendo Juana. Y agregó: "Pobres... ¡Qué gastadero de plata al pedo! ¡Está carísimo todo! ¡27 días! ¡Ni un mes!", lanzó a modo de broma.

"Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima", sentenció, visiblemente molesta.

Qué dijo Juan Alberto Mateyko sobre Julieta Prandi

Juan Alberto Mateyko utilizó su cuenta de Instagram para respaldar a su amigo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación de Julieta Prandi, con quien llevaba seis años de noviazgo y apenas 27 días de matrimonio. El conductor de la recordada Movida del Verano cuestionó a la modelo por su falta de tacto y la mencionó con nombre y apellido en su posteo. "Vos no sos merecedor de un comunicado oficial, como en la triste época de la dictadura", lanzó.

Juan Alberto Mateyko vía Instagram.

Juan Alberto Mateyko vía Instagram.

El "Muñeco" compartió una foto junto al hijo de Palito para saludarlo por su cumpleaños y, de paso, se pronunció sobre el escándalo: "Querido Emanuel Ortega, aquí recibiendo un nuevo año junto a parte de tu familia: Sebastián Ortega, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román. Y me hago responsable de lo que escribo", comenzó.

"Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando", lanzó y arremetió contra la modelo: "Y la voy a visibilizar, Julieta Prandi".

El conductor también cuestionó a la modelo por haber anunciado la ruptura justo en medio de la conmoción generada por el relato de Valentín Yankelevich sobre la violencia sufrida en su infancia a manos de su padre. "Así no. Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos, y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín", expresó.

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