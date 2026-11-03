Airbag reprogramó su show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas Tras la cancelación de la fecha original, Airbag reprogramó su show en River Plate en el marco de su gira El Club de la Pelea. Agregar C5N en









La banda confirmó su show en el Estadio River Plate, tras la cancelación de la fecha prevista para finales de octubre. Redes sociales

La banda de música Airbag reprogramó el show en River, ya que la función prevista para el sábado 31 de octubre no se llevó a cabo por los preparativos para la venida del papa León XIV a la Argentina.

Ahora los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli confirmaron que la sexta presentación del grupo de rock en el estadio Más Monumental será el 11 de diciembre, en el marco de su gira El Club de la Pelea.

La cancelación de la fecha original fue anunciada por los músicos en sus redes sociales con un comunicado donde detallaron que la cancelación respondió a las disposiciones de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AIRBAG (@airbag.oficial) León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, por lo que hay un despliegue de seguridad e infraestructura necesario para la preparación de la visita del Santo Padre,y la venta previa quedó sin efecto hasta redefinir el evento.

Airbag en River: nueva fecha y venta de entradas Las entradas para el nuevo recital de Airbag en River, el 11 de diciembre de 2026, están a la venta en forma exclusiva por la aplicación All Access con el siguiente cronograma: la Preventa exclusiva empezó el lunes 2 de noviembre, destinada a los clientes del Banco BBVA, para entradas de hasta 6 cuotas sin interés con la tarjeta Visa de la entidad, mientras la venta general comenzó este martes 3 de noviembre a las 14, con todos los medios de pago y con los mismos beneficios para las tarjetas Visa del BBVA.