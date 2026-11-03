Qué se sabe de la salud de José Luis Gioia tras sufrir un ACV y permanecer una semana en coma El actor de 73 años atravesó un delicado cuadro de salud mientras grababa la segunda temporada de la serie Menem. Después de recibir el alta médica, continúa con su recuperación. Agregar C5N en









Cómo sigue la salud del actor, que se descompuso en medio de la grabación de Menem.

La salud del actor José Luis Gioia generó preocupación en el mundo del espectáculo luego de que se conociera que sufrió un ACV isquémico mientras participaba de las grabaciones de la segunda temporada de Menem, la serie protagonizada por Leo Sbaraglia.

De acuerdo con la información que reveló Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, el humorista de 73 años atravesó un delicado cuadro que lo mantuvo internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en coma farmacológico durante aproximadamente una semana. Sin embargo, en los últimos días se conocieron novedades alentadoras sobre la evolución del actor, según confirmaron sus hijas.

Redes sociales La periodista explicó que Gioia comenzó a presentar complicaciones durante una grabación y debió recibir atención médica de urgencia. Primero fue asistido en la Clínica Nueva Azul; luego, el 11 de octubre, fue trasladado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Cómo sigue la salud de José Luis Gioia Allí, los médicos determinaron que había sufrido un ACV isquémico, acompañado de un cuadro de meningoencefalitis, una inflamación que afecta las meninges y el tejido cerebral. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales decidieron inducirlo en coma farmacológico y mantenerlo con asistencia respiratoria. Recién el 17 de octubre comenzaron a despertarlo y, afortunadamente, respondió de manera favorable.

Preocupación por la salud del actor. Redes sociales El 30 de octubre recibió el alta hospitalaria y actualmente continúa con un tratamiento de rehabilitación en la Clínica Alcla, donde recibe atención especializada para avanzar con su recuperación. "Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta", explicó Leone. Por el momento, no trascendieron detalles sobre cuánto tiempo podría extenderse su rehabilitación, tampoco si el episodio le dejó alguna secuela.

En cuanto a las grabaciones de la serie, que se estrenará en 2027, la producción de Menem, ficción en la que Gioia interpretaba al médico del expresidente argentino, tuvo que modificar las grabaciones. Debido a que el actor no había logrado completar todas sus escenas antes de ser hospitalizado, la producción tuvo que reorganizar el rodaje y convocar a otro intérprete para continuar con el personaje. Incluso se habrían descartado las escenas que Gioia ya había grabado para poder completar la segunda temporada de la serie.