Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.510 para la compra y $1.565 para la venta en una jornada marcada por los comicios de medio término del país norteamericano.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.515 para la compra y $1.565 para la venta en el Banco Nación , en una jornada en la que los mercados tendrán la mirada puesta en las elecciones de medio término en Estados Unidos, luego de un inicio de semana con un alza de $5 . A nivel financiero, el riesgo país superó los 800 puntos y arrastró a la baja las acciones argentinas .

El dólar oficial llegó a un nuevo récord a la espera de las elecciones en EEUU

En la previa de los comicios, el dólar global llegó a su nivel más bajo desde fines de septiembre , en una jornada marcada por el desplome de los precios del petróleo y la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

En su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central destacó que durante el tercer trimestre del año adquirió u$s3.400 millones y acumuló compras por más de u$s15.800 millones en lo que va del año.

"Cabe señalar que el proceso de compra de divisas no es lineal, dado que está condicionado por la dinámica del mercado de cambios . En particular, en el tercer trimestre las compras se dieron en un contexto de menores ingresos vinculados al financiamiento privado y de una mayor demanda para dolarización de portafolios", agregó.

A partir de octubre, " el ritmo de compras de moneda extranjera por parte del BCRA volvió a crecer ; en este marco, las reservas internacionales aumentaron u$s1.222 millones en el trimestre, a pesar de los mayores pagos netos de deuda del Tesoro Nacional".

El dólar oficial cerró octubre al alza. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.515 para la compra y $1.565 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.034,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.713,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.565,25.