Sandra Pettovello afirmó que el papa León XIV no criticará al Gobierno: "No hará ningún comentario" La ministra de Capital Humano aseguró que el sumo pontífice no cuestionará a la administración libertaria en su visita a la Argentina, aunque reconoció que se referirá a los sectores más indefensos. Por Agregar C5N en









Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que el papa León XIV no criticará políticamente al Gobierno durante su visita a la Argentina prevista para entre el 8 y 11 de noviembre. Además, señaló que la administración libertaria se mantiene en contacto con la Iglesia Católica por las cuestiones sociales.

En diálogo con Radio Mitre, Pettovello anticipó que el sumo pontífice no se referirá a la situación política argentina, tras las reuniones con representantes de la Iglesia para organizar la estadía del Papa: "De ninguna manera va a venir a hacer ningún comentario de la política local". También agregó que hará alusión a los sectores más indefensos y a la paz, aunque sin cargar contra el Gobierno.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. En tal sentido, explicó que conserva una buena relación con la Iglesia y afirmó que no recibió cuestionamientos por su gestión en el Ministerio de Capital Humano, a casi tres años de su asunción. "Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida", subrayó.

Por otro lado, mencionó la asistencia social y destacó que extendió la asistencia con alimentos a distintos beneficiarios, ya que señaló que el Estado financia entre el 95% y la totalidad de la canasta básica para los sectores vulnerables. Además, detalló que la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza a cerca de 4 millones de chicos y destacó el rol de la Tarjeta Alimentar junto al plan Mil Días dentro del paquete de medidas.

El papa León XIV en Argentina: Javier Milei será protagonista en la recepción y en la despedida El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda intensa que incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En su estadía en el país, el presidente Javier Milei tendrá un rol central ya que recibirá al Pontífice en el Aeroparque, participará de la misa en el Monumento a los Españoles y encabezará la ceremonia de despedida en Ezeiza.