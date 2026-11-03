3 de noviembre de 2026 Inicio
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Sandra Pettovello afirmó que el papa León XIV no criticará al Gobierno: "No hará ningún comentario"

La ministra de Capital Humano aseguró que el sumo pontífice no cuestionará a la administración libertaria en su visita a la Argentina, aunque reconoció que se referirá a los sectores más indefensos.

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Sandra Pettovello

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

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En diálogo con Radio Mitre, Pettovello anticipó que el sumo pontífice no se referirá a la situación política argentina, tras las reuniones con representantes de la Iglesia para organizar la estadía del Papa: "De ninguna manera va a venir a hacer ningún comentario de la política local". También agregó que hará alusión a los sectores más indefensos y a la paz, aunque sin cargar contra el Gobierno.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

En tal sentido, explicó que conserva una buena relación con la Iglesia y afirmó que no recibió cuestionamientos por su gestión en el Ministerio de Capital Humano, a casi tres años de su asunción. "Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida", subrayó.

Por otro lado, mencionó la asistencia social y destacó que extendió la asistencia con alimentos a distintos beneficiarios, ya que señaló que el Estado financia entre el 95% y la totalidad de la canasta básica para los sectores vulnerables. Además, detalló que la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza a cerca de 4 millones de chicos y destacó el rol de la Tarjeta Alimentar junto al plan Mil Días dentro del paquete de medidas.

El papa León XIV en Argentina: Javier Milei será protagonista en la recepción y en la despedida

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda intensa que incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En su estadía en el país, el presidente Javier Milei tendrá un rol central ya que recibirá al Pontífice en el Aeroparque, participará de la misa en el Monumento a los Españoles y encabezará la ceremonia de despedida en Ezeiza.

La visita apostólica contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, comunidades religiosas y jóvenes. Karina Milei y Diego Santilli liderarán las comitivas nacionales en Córdoba y Luján, respectivamente. La Casa Rosada, a través de la Dirección General de Ceremonial, está enviando invitaciones a los gobernadores de todas las provincias, a legisladores nacionales de distintos bloques, a miembros del Poder Judicial y al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Máximo Ariel Jurcinovic, sacerdote argentino y director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ya había confirmado a C5N que el Papa León XIV tendría un encuentro protocolar con Javier Milei como segunda actividad oficial de su visita. A su vez, el canciller Pablo Quirno confirmó que la agenda oficial de León XIV incluirá la recepción en Aeroparque y un encuentro en Casa Rosada, además de la misa en el Monumento a los Españoles, donde estará el Presidente.

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