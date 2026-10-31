La artista no fue vista entre los invitados y su ausencia despertó todo tipo de especulaciones. Mientras tanto, disfrutaba de una fiesta junto a Rodrigo de Paul.

La gran ausencia de Tini Stoessel en medio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Después de tanto misterio y expectativa, Lali Espósito y Pedro Rosemblat f inalmente dieron el sí este sábado y celebraron su amor con una íntima boda en una casona de San Telmo , rodeados de familiares y amigos cercanos.

La terminante decisión de la novia de Fran Stoessel con Tini que volvió a encender la polémica familiar

La boda de la cantante y el periodista se convirtió en uno de los eventos más comentados de las últimas horas. La pareja celebró su amor rodeada de familiares, amigos íntimos y varias figuras de la farándula, entre ellas Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Tomás Rebord, Ofelia Fernández, Juliana Gattas y Dillom. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la de Tini Stoessel.

Si bien ambas cantantes mantienen una buena relación, la intérprete de Miénteme no fue vista entre los invitados. Lo que más llamó la atención fue que Lali había confirmado públicamente que Tini estaba invitada a su casamiento con el conductor de Industria Nacional.

Durante una entrevista con Maite Peñoñori en los Premios Billboard Latinos, la artista reveló que ambas se habían invitado a sus respectivas bodas. "Sí, claro, nos invitamos. Estoy invitada a su boda, ella está invitada a la mía", aseguró. Sin embargo, dejó en claro que su presencia todavía no estaba confirmada: "Ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir".

Lo cierto es que la presencia de la Triple T en la casona de San Telmo era una de las más esperadas, pero su ausencia no pasó inadvertida. Mientras algunos se preguntaban qué había pasado con la cantante, otros no tardaron en lanzar picantes comentarios y poner bajo la lupa su vinculo con Lali. "Chicos, ¿hay info de si fue Tini al casamiento? Necesito saber", escribió una usuaria. Sin embargo, hubo otros que fueron mucho más filosos y dispararon sin piedad: "No fue, si no hay cámaras no va".

Las figuras del pop muestran su empatía y acompañamiento arriba y abajo del escenario. Imagen creada con IA

La gran ausente en la boda de Lali Espósito: dónde estaba Tini Stoessel y con quién pasó la noche

En medio de las especulaciones sobre su ausencia, se conoció que Tini había estado en Miami, Estados Unidos, junto a Rodrigo De Paul, donde asistieron al cumpleaños de la cantante colombiana Greeicy Rendón que se celebró este viernes, apenas un día antes de la boda de Lali.

Captura: web

La artista celebró sus 34 años el viernes 30 de octubre con una fiesta sorpresa que le organizaron sus amigas en una terraza de Miami, donde reside junto a su pareja, Mike Bahía, y su hijo Kai. Entre los invitados también estuvieron Lele Pons, Zhamira y Jay Wheeler. Las imágenes del festejo no tardaron en circular por las redes sociales, justo un día antes de la esperada boda de Lali en Buenos Aires.

Tini Stoessel asistió junto a Rodrigo de Paul.

Cabe recordar que la artista también se encontraba en Miami, ya que tenía previsto brindar un show que finalmente fue cancelado a último momento. Por otro lado, su estadía también coincide con su intención de acompañar a su pareja Rodrigo de Paul, quien juega en el Inter Miami, mientras la cantante atraviesa un receso de su gira internacional FUTTTURA.

Sin embargo, esto no impidió que en las redes sociales surgieran todo tipo de especulaciones sobre su ausencia en la boda de Lali.