IR A
IR A

La llamativa ausencia de Tini Stoessel en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: dónde estaba

La artista no fue vista entre los invitados y su ausencia despertó todo tipo de especulaciones. Mientras tanto, disfrutaba de una fiesta junto a Rodrigo de Paul.

La gran ausencia de Tini Stoessel en medio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La gran ausencia de Tini Stoessel en medio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Sigue todo mal con la familia de Tini Stoessel
Te puede interesar:

La terminante decisión de la novia de Fran Stoessel con Tini que volvió a encender la polémica familiar

La boda de la cantante y el periodista se convirtió en uno de los eventos más comentados de las últimas horas. La pareja celebró su amor rodeada de familiares, amigos íntimos y varias figuras de la farándula, entre ellas Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Tomás Rebord, Ofelia Fernández, Juliana Gattas y Dillom. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la de Tini Stoessel.

¡Vivan los novios! Lali y Pedro, recién casados.

¡Vivan los novios! Lali y Pedro, recién casados.

Si bien ambas cantantes mantienen una buena relación, la intérprete de Miénteme no fue vista entre los invitados. Lo que más llamó la atención fue que Lali había confirmado públicamente que Tini estaba invitada a su casamiento con el conductor de Industria Nacional.

Durante una entrevista con Maite Peñoñori en los Premios Billboard Latinos, la artista reveló que ambas se habían invitado a sus respectivas bodas. "Sí, claro, nos invitamos. Estoy invitada a su boda, ella está invitada a la mía", aseguró. Sin embargo, dejó en claro que su presencia todavía no estaba confirmada: "Ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir".

Lo cierto es que la presencia de la Triple T en la casona de San Telmo era una de las más esperadas, pero su ausencia no pasó inadvertida. Mientras algunos se preguntaban qué había pasado con la cantante, otros no tardaron en lanzar picantes comentarios y poner bajo la lupa su vinculo con Lali. "Chicos, ¿hay info de si fue Tini al casamiento? Necesito saber", escribió una usuaria. Sin embargo, hubo otros que fueron mucho más filosos y dispararon sin piedad: "No fue, si no hay cámaras no va".

Las figuras del pop muestran su empatía y acompañamiento arriba y abajo del escenario.

Las figuras del pop muestran su empatía y acompañamiento arriba y abajo del escenario.

La gran ausente en la boda de Lali Espósito: dónde estaba Tini Stoessel y con quién pasó la noche

En medio de las especulaciones sobre su ausencia, se conoció que Tini había estado en Miami, Estados Unidos, junto a Rodrigo De Paul, donde asistieron al cumpleaños de la cantante colombiana Greeicy Rendón que se celebró este viernes, apenas un día antes de la boda de Lali.

Captura: web

Captura: web

La artista celebró sus 34 años el viernes 30 de octubre con una fiesta sorpresa que le organizaron sus amigas en una terraza de Miami, donde reside junto a su pareja, Mike Bahía, y su hijo Kai. Entre los invitados también estuvieron Lele Pons, Zhamira y Jay Wheeler. Las imágenes del festejo no tardaron en circular por las redes sociales, justo un día antes de la esperada boda de Lali en Buenos Aires.

Tini Stoessel asistió junto a Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel asistió junto a Rodrigo de Paul.

Cabe recordar que la artista también se encontraba en Miami, ya que tenía previsto brindar un show que finalmente fue cancelado a último momento. Por otro lado, su estadía también coincide con su intención de acompañar a su pareja Rodrigo de Paul, quien juega en el Inter Miami, mientras la cantante atraviesa un receso de su gira internacional FUTTTURA.

Sin embargo, esto no impidió que en las redes sociales surgieran todo tipo de especulaciones sobre su ausencia en la boda de Lali.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jugador de fútbol y la artistas están próximos a casarse.

Dieron detalles de cómo será la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Cómo un show"

El triste presente de Tini Stoessel.

La traición más dolorosa contra Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Está quebrada"

El doloroso gesto familiar contra Tini Stoessel.

El doloroso gesto familiar contra Tini Stoessel de parte de su cuñada

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Tini fue rechazada por su abuela.

La desgarradora frase que la abuela de Tini Stoessel le dijo para no ir a su casamiento con Rodrigo De Paul

Las figuras del pop muestran su empatía y acompañamiento arriba y abajo del escenario.

El guiño entre Lali Espósito y Tini Stoessel de cara a sus casamientos: "Tiene ganas..."

últimas noticias

Monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo del Cusco.

Conmoción en Perú: murió el arzobispo de Cuzco a dos semanas de la visita del papa León XIV

Hace 27 minutos
Javier Milei en Neuquén.

Milei ratificó el rumbo para un segundo mandato: "La política tradicional culmina siempre en un desastre"

Hace 48 minutos
El Tomba quiere volver a la Primera División; el Lechero jugarla por primera vez en su historia.

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el ascenso a Primera División

Hace 1 hora
El secreto de Luciana Salazar para dormir y no arrugarse: Duermo de costado.

Luciana Salazar reveló su insólito truco para dormir sin arrugarse la cara: "La belleza cuesta"

Hace 1 hora
Mojtaba Jameneí, actual líder supremo de Irán.

Irán responderá "sin restricciones geográficas" ante cualquier ataque de EEUU o Israel

Hace 1 hora