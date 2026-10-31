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Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: la primera foto de los recién casados

La cantante y el periodista sorprendieron con la primera imagen de su casamiento. Rodeados de familiares y amigos, celebraron su amor con una ceremonia al aire libre.

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

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Este 31 de octubre, Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento y la primera foto de la pareja tras dar el sí no tardó en generar revuelo en las redes. Después de tanta expectativa por conocer los detalles de la boda, salió a la luz una imagen de los recién casados disfrutando de uno de los días más especiales de sus vidas, rodeados de familiares y amigos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat daran el sí: los detalles.
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En la postal, tomada desde lo alto, se puede ver a Lali luciendo un vestido blanco largo y de estilo sencillo, mientras que Pedro eligió un traje beige y lo combinó con una camisa clara. Ambos, tomados de la mano y en medio de un jardín, celebran su amor rodeados de sus seres queridos en una casona de San Telmo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, tras dar el sí.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, tras dar el sí.

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Peter Lanzani, expareja de la cantante; Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Dillom; Juliana Gattas, integrante de Miranda!; Tomás Rebord y Ofelia Fernández. Además, la celebración contó con la presencia de Majo Riera, mamá de la artista, quien acompañó a su hija en uno de los días más especiales de su vida.

Lali y Pedro: los detalles de la boda más esperada

Lejos de las ceremonias multitudinarias y producciones de más extravagantes, la pareja apostó por una celebración al aire libre, con una ambientación que combinó sillones, sombrillas blancas, arreglos florales y una decoración de estilo relajado.

Lo cierto es que la imagen no pasó inadvertida, especialmente porque días atrás la cantante había adelantado que no tenía intenciones de organizar una boda tradicional ni de lucir un vestido con una cola interminable.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat de vacaciones en Brasil.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat de vacaciones en Brasil.

"Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor", había explicado Lali durante una entrevista, dejando en claro que su prioridad era disfrutar del momento junto a las personas más importantes de sus vidas.

En medio del misterio que rodeó la organización de la boda y el hermetismo con el que la pareja manejó cada detalle, esta primera fotografía dejó al descubierto la felicidad de Lali y Pedro tras dar el sí.

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