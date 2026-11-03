Revelaron el método de Julieta Prandi para revisarle el celular a Emanuel Ortega: "Muy tóxico"

Una conductora expuso en televisión una polémica maniobra para descubrir una contraseña y acceder a conversaciones privadas en medio de una relación marcada por los celos y la desconfianza.

La separación de la modelo Julieta Prandi y el artista Emanuel Ortega sumó un nuevo escándalo en las últimas horas, después de que la conductora Yanina Latorre revelara, en su programa de televisión, cómo la modelo habría descubierto la contraseña del celular del cantante para revisar sus conversaciones privadas.

El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

“Durante cinco años ella le revisó mucho el celular” , aseguró Latorre, quien describió la relación como “tóxica” . Según explicó, los conflictos por los celos y la desconfianza ya habían provocado una crisis anterior, tras la cual ambos se reconciliaron y acordaron modificar determinadas conductas.

De acuerdo con los dichos de la periodista en SQP (América), Emanuel Ortega cambió la contraseña de su teléfono después de pedirle a Prandi que dejara de revisarlo. Sin embargo, la modelo habría descubierto la nueva clave observándolo mientras la ingresaba. “Ella estiró el ojito y vio cómo marcaba la clave” , reveló Yanina.

“Lo de estirar el ojo para ver la clave es muy tóxico. No es sano para ninguno que te estén revisando” , cuestionó Latorre. Además, sostuvo que Prandi habría aprovechado que Ortega estaba bañándose para acceder a sus mensajes y descubrir conversaciones con Josefina Lynch , vinculadas a una grabación musical.

La conductora también señaló que Ortega habría incumplido el acuerdo de avisarle cuando trabajara con otras mujeres. Según su reconstrucción, Prandi lo llamó y le comunicó: “No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste” . Se trata de la versión difundida por Latorre, sin confirmación pública de ambos sobre el episodio del celular.

Yanina Latorre develó un drama íntimo que atravesó la pareja.

Julieta Prandi apuntó contra Juana Viale

En medio de las repercusiones por su ruptura, Julieta Prandi enfrentó públicamente a la conductora Juana Viale después de que la conductora hiciera comentarios irónicos sobre su matrimonio con Emanuel Ortega, que terminó apenas 27 días después del casamiento civil, tras una relación de seis años.

Durante La noche de Mirtha (El Trece), Viale expresó su sorpresa por la separación y lanzó: “¿Cómo te separás después de 27 días de casados?”. También ironizó sobre el costo de la celebración: “¡Qué gastadero de plata al pedo! ¡Está carísimo todo!”, declaraciones que generaron malestar en Prandi.

Al regresar a su trabajo en La 100, después de descansar unos días en Brasil, Prandi habló con Intrusos, de América TV, y respondió con dureza: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”. Consultada específicamente por Viale, sentenció: “Me da lástima”.

La modelo profundizó sus críticas con una declaración contundente: “No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de la de Emanuel”. También cuestionó al locutor y presentador Juan Alberto Mateyko y sostuvo que quienes opinan, tergiversan o especulan sobre la intimidad de una pareja están “completamente desubicados”.

Finalmente, Prandi aclaró que Ortega conocía su decisión antes del anuncio en redes sociales y reconoció que atraviesa el duelo por la ruptura. “Emanuel y yo sabemos lo que pasó”, afirmó, mientras defendió su derecho a mantener los motivos de la separación en privado y continuar con su vida laboral.