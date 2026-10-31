Luciana Salazar reveló su insólito truco para dormir sin arrugarse la cara: "La belleza cuesta"

La modelo sorprendió a Martín Cirio al compartir sus métodos para dormir sin arrugarse el rostro ni perder la forma de su figura.

El influencer Martín Cirio recibió a Luciana Salazar durante un vivo en su canal de streaming, luego de que ambos lanzaran la canción Ritmo Fuerte y Up. Durante la charla, la modelo habló de todo y sorprendió al revelar los insólitos cuidados que tiene a la hora de dormir para evitar las arrugas y mantener su figura.

La conversación pasó por distintos temas, pero hubo una confesión que dejó al youtuber completamente desconcertado. "A la hora de dormir, tengo un tema con el pelo…", comenzó diciendo Luli. Sin perder su característico humor, Cirio lanzó: "Duermo parada". "¡Casi!", reconoció la modelo antes de revelar uno de sus secretos de belleza: "Te voy a dar unos tips: no duermo boca abajo".

Acto seguido, Salazar miró directamente a cámara y decidió compartir sus recomendaciones con las mujeres que seguían el streaming en vivo: "¡Tips, chicas! ¡Sépanlo, mis amores! Si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas", aseguró ante la atónita mirada de Cirio.

Lejos de quedarse ahí, Luli profundizó en su teoría: "¡Te genera arrugas! Porque vos ponete a pensar, te machucás el cachete", explicó entre risas.

Cada vez más confundido, el streamer quiso saber cómo hacía entonces para descansar. "¿Cómo dormís? ¿Boca arriba? Como una momia", le preguntó. La respuesta fue todavía más inesperada: "No, no, de costado. Porque la almohada la pongo para que no me toque el cachete".

En este contexto, aseguró que sus cuidados no terminan en el rostro, sino que también tiene una particular preocupación por otra parte de su cuerpo: "Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola".

Luli vía Instagram

"Pero si no podés dormir ni boca abajo ni boca arriba…", reaccionó Cirio, sin poder creer lo que escuchaba. "¡De costado! Entonces la cola queda divina, la cara no se te aplasta", explicó Luli, antes de rematar: "Y bueno, viste, la belleza cuesta, chicos… ¿Qué vamos a hacer?".

Para cerrar, la mamá de Matilda contó que también tiene una técnica especial para cuidar su cabello mientras duerme. Según explicó, antes de acostarse lo acomoda completamente estirado hacia un costado y, cada vez que cambia de posición durante la noche, vuelve a colocarlo cuidadosamente. "Para que quede todo extendido, y, cuando cambio de lado, lo cambio", concluyó.