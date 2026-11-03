3 de noviembre de 2026 Inicio
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C5N en Nueva York: cómo son los centros de votación de las elecciones de Estados Unidos

Este martes se llevan adelante las elecciones de medio término, para las cuales están habilitados más de 250 millones de electores.

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C5N recorrió un centro de votación en Estados Unidos.

C5N recorrió un centro de votación en Estados Unidos.

Este martes 3 de noviembre se desarrollan las elecciones de medio término en Estados Unidos. Las encuestas vaticinan una derrota de los republicanos, por lo que desde la Casa Blanca siguen los resultados con suma expectativa y atención. Daniela Ballester recorrió para C5N uno de los tantos centros de votación instalados a lo largo y a lo ancho de todo el país, comicios para los que están habilitados más de 250 millones de votantes.

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De acuerdo con lo que mostró la periodista, uno de los centros que visitó está emplazado en un edificio, es decir, en ningún establecimiento público ni ninguna escuela. Señalizado correctamente, Ballester contó que los ciudadanos que deseen votar tenían que registrarse previamente considerando que, a diferencia de Argentina, las elecciones no son obligatorias así que no hay un padrón con toda la población.

En ese sentido, los votantes completan un formulario con su código postal y luego, de acuerdo con esa información es que se les designan los centros correspondientes.

Además, Ballester contrastó: "El movimiento es muy diferente de la República Argentina, como hay elecciones anticipadas ya antes de las 7 de la mañana, momento en el que abrieron los comicios, ya gran parte de la población había votado".

Dentro de las salas están dispuestas las urnas en un sector llamado "privacy place", donde lo que se hace es completar la boleta. Las instrucciones están dentro del cubículo.

Uno de los empleados de las elecciones contó en exclusiva de C5N que "la gente tiene mucha ansiedad", detallando que votaron muchos adultos mayores: "Al día de hoy el 65% de los electores eran mayores de 50 años".

Sobre el proceso electoral, el empleado contó que todos los votos, una vez terminada la jornada, son fiscalizados por la Policía: "Es la última persona en ver las boletas".

Estados Unidos: la votación anticipada supera los 51 millones de participantes, más que en 2022

La participación ciudadana registra niveles sin precedentes desde 2022. Según el Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida, ya hay 51 millones de personas que usaron el sufragio anticipado.

Del total de los votos emitidos hasta el momento, más de 28,1 millones corresponden a ciudadanos que fueron personalmente a los centros habilitados para el sufragio. El resto son papeletas que fueron despachadas por correo postal, parte de las 40 millones de boletas solicitadas que todavía pueden sumarse al recuento final.

Uno de los grupos que más votó hasta ahora corresponde a la comunidad hispana. En este sentido, la organización Voto Latino detalló que más de 5,2 millones de electores latinos ya votaron anticipadamente, lo que representa un incremento del 80% en comparación con las elecciones legislativas previas.

"No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que veníamos pronosticando", remarcó María Teresa Kumar, presidenta de la entidad. La alta participación se debe a que el electorado hispano comprende la trascendencia de esta elección, según detalló Kumar a la agencia EFE.

Elecciones en Estados Unidos: qué se vota

El martes 3 de noviembre Estados Unidos celebra elecciones intermedias. Dos años después de los comicios presidenciales de 2024 en los que Donald Trump fue electo presidente, los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a nuevas votaciones. Se trata de elecciones de medio mandato, también conocidas como intermedias o midterms, en inglés.

En estas elecciones intermedias se ponen en juego 35 de los 100 escaños del Senado, así como los 435 escaños con derecho a voto de la Cámara de Representantes del Congreso. También habrá 36 estados que elegirán su gobernador.

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