"Emanuel Ortega se la mandó": nueva versión le da la razón a Julieta Prandi tras su separación

Un confidente de la supuesta tercera en discordia rompió el silencio, reveló lo que desencadenó la ruptura y apuntó a una grave falta de comunicación.

La ruptura entre la modelo y el cantante sigue dando que hablar.

La separación de la modelo Julieta Prandi y el artista Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo este viernes 30 de octubre de 2026, luego de que Panni Margot , amigo íntimo de la cantante Josefina Lynch , rompiera el silencio sobre el escándalo que sacudió al mundo del espectáculo.

“La realidad es que acá Emanuel se la mandó” , aseguró el confidente de la artista en un programa de televisión vía streaming, durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen. Sin embargo, aclaró que su declaración apuntaba a una falta de comunicación y no a una infidelidad comprobada.

“Se la mandó en un tema de falta de comunicación. Eso es todo” , precisó Margot en Mitre Live, quien alimentó las versiones sobre los motivos del distanciamiento entre Prandi y Ortega, después de que trascendieran conversaciones privadas del músico con Lynch.

El entrevistado también se refirió a las sospechas de Julieta Prandi: “Hay un tema de inseguridad. De un dolor que viene de atrás” , expresó, y cuestionó que la situación hubiera llegado al extremo de revisar un celular y provocar una ruptura.

Pese a reconocer el error de Emanuel Ortega, el amigo de Josefina Lynch negó que existiera un encuentro íntimo entre los artistas. “No hubo nada” , afirmó, y lamentó: “Es triste el tema de cómo una falta de comunicación puede llegar a estos niveles” .

Josefina Lynch fue señalada como la tercera en discordia tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Los mensajes de Josefina Lynch tras la filtración de sus chats con Emanuel Ortega

En medio de la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Josefina Lynch reapareció en sus redes sociales con un video interpretando Home, de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros (banda estadounidense liderada por Alex Ebert), después de que sus supuestos chats con el músico fueran difundidos en SQP (América).

La cantante recibió comentarios que la vinculaban sentimentalmente con Emanuel Ortega. Ante el mensaje de una seguidora que escribió “Qué buen gusto tiene Emanuel”, Lynch respondió de manera contundente: “Todo mentira”, rechazando así las versiones de un romance.

Otro usuario le pidió disculpas después de conocer las conversaciones difundidas en televisión: “Al ver el chat y tu aclaración quedó todo limpio. Va un pedido de disculpas”. La artista agradeció el gesto con una frase categórica: “¡Gracias! El tiempo pone todo en su lugar”.

Según lo informado en SQP, los mensajes entre Lynch y Ortega habrían comenzado el 5 de octubre e incluían coordinaciones para encuentros de trabajo en el estudio de grabación del cantante, ubicado en Chacarita. La conductora Yanina Latorre sostuvo que Prandi descubrió esas conversaciones en el teléfono de su pareja.

Mientras continúa la repercusión por la ruptura, Josefina Lynch mantiene su negativa sobre una supuesta infidelidad. La versión de Panni Margot apunta a un problema de comunicación que habría profundizado el conflicto matrimonial, sin aportar pruebas de una relación amorosa entre los músicos.