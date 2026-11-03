El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

Nuevos episodios salen a la luz tras la separación de la modelo y conductora, y el artista.

Un amigo de Emanuel Ortega contestó desde su teléfono cuando el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró en América TV intentó consultarle si la separación con Julieta Prandi era definitiva. Según esa persona, la ruptura no tiene vuelta atrás , aunque aclaró que la decisión de hacerla pública no habría sido compartida por ambos.

La información se difundió este lunes, luego de que el periodista Nahuel Saa intentara comunicarse con Ortega para saber si existía alguna chance de recomponer la relación. En lugar del cantante, respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.

Según relató el cronista en el programa, el primer mensaje avisaba que el artista no usaría ese número durante las próximas semanas. "Buenas tardes, Nahuel. Te hablo un amigo de Emanuel. Preferiría no revelar mi nombre. Este teléfono, al menos por unas semanas, ya no lo maneja él", leyó Saa al aire.

En un segundo mensaje, la persona se refirió a la ruptura y descartó una vuelta con la animadora. "Por supuesto que la decisión de separación fue de común acuerdo. Lo que no fue de común acuerdo tiene que ver con la decisión de hacerlo público, ni comunicarlo de esta manera", señaló. Agregó que esa exposición habría sido "una necesidad unilateral" que Emanuel no compartía, y fue concluyente sobre el final de la relación. "Es definitivo".

La situación llamó la atención porque el intercambio salió del celular atribuido al músico, pero sin una declaración directa de él. Marina Calabró expresó sus dudas al escucharlo. "Qué raro que alguien le escriba casi comunicados desde su WhatsApp a Emanuel Ortega. Es rarísimo", opinó la conductora.

Se supo "el plan macabro" del que sospechaba Julieta Prandi y que terminó en su separación con Ortega

Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda, por América TV, que la pareja enfrentó discusiones por los celos, el uso del celular y una sospecha de la modelo sobre un supuesto "plan macabro" en el entorno del músico. Todo surgió a partir de una frase que Majo Martino recibió de alguien cercano a la familia Ortega. "Uno de los Ortega me dijo: 'Una relación en donde te revisan el teléfono todos los días no puede terminar bien'", afirmó la panelista.

Según Latorre, el episodio clave involucró a Mariana Marx, quien habría asistido a una grabación en el estudio de Ortega sin que Prandi lo supiera. La conductora marcó la diferencia entre mentir y no avisar, y explicó que Prandi sospechaba que Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos, buscaba acercarle mujeres. "Ella cree que hay un plan macabro de Ana Paula Dutil para separarla de Emanuel y presentarle mujeres", relató.

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Aquella situación habría derivado en un escándalo que terminó en una primera separación. La reconciliación, siempre según Latorre, llegó con una promesa de casamiento, con el pedido de Ortega de que ella dejara de revisar su teléfono y con el de ella de que él fuera transparente ante cada encuentro laboral. "¿Cómo vuelven? Bajo la promesa de un casamiento", detalló.

Pese a eso, el acuerdo no habría alcanzado. "Parece que ella le seguía revisando el teléfono", sostuvo Latorre, y mencionó otro episodio con Josefina Lynch. "El tipo entró a bañarse, vio los mensajitos con Josefina Lynch y empezó a esperar”, relató. Hasta el momento, ni Prandi ni Ortega se refirieron públicamente a estas versiones.