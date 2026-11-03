3 de noviembre de 2026 Inicio
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León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

La medida del Gobierno porteño afectará a los establecimientos delimitados por el operativo de seguridad y tránsito previstos para el viernes 6 de noviembre. Mientras, el Gobierno advirtió sobre cambios y operativos en el transporte público.

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El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

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En el marco de la visita de León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que habrá suspensión de actividades escolares presenciales de carácter excepcional para el viernes 6 de noviembre en determinadas escuelas porteñas.

Después de someterse a una operación por una adenocarcinoma pulmonar, León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre.
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La disposición fue confirmada este martes con una nota oficial firmada por la Directora General de Educación de Gestión Estatal, Nancy Elizabeth Roxana Sorfo. Según el documento, la medida alcanzará únicamente a las instituciones educativas que se encuentren dentro del perímetro afectado por el operativo especial de seguridad y ordenamiento del tránsito desplegado por las autoridades.

Desde el Gobierno porteño aclararon que la intención de la medida es "resguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades educativas", teniendo en cuenta las restricciones de circulación y las dificultades de acceso y movilidad que se registrarán esa jornada, y que será informado por las escuelas a las familias en breve.

Cómo será el operativo de transporte y tránsito

El Gobierno anticipó cómo será el operativo de transporte y tránsito especial durante la visita de León XIV a la Argentina, que incluirá un sistema de contingencia en cuanto a los servicios, cortes y reprogramaciones. Anunciaron que habrá refuerzos de colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Los servicios ferroviarios funcionarán con ese esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde las 00:00 del lunes 9 y durante toda la madrugada, además de extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Restricciones en vuelos y aeropuertos

En materia aérea, habrá restricciones temporales que podrían ocasionar modificaciones en los horarios de algunos vuelos:

  • Aeroparque Jorge Newbery: Domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9, de 11:15 a 13:15; y martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

  • Aeropuerto Internacional de Córdoba: Martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

  • Aeropuerto Internacional de Ezeiza: Miércoles 11, de 13:00 a 15:00.

Las aerolíneas ya están al tanto de la reprogramación de los vuelos, por lo que la recomendación principal para los pasajeros y usuarios es consultar directo con cada compañía antes de salir, teniendo en cuenta el evento especial que será la visita del Santo Padre al país.

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