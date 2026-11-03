León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita La medida del Gobierno porteño afectará a los establecimientos delimitados por el operativo de seguridad y tránsito previstos para el viernes 6 de noviembre. Mientras, el Gobierno advirtió sobre cambios y operativos en el transporte público. Por Agregar C5N en









El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa. Redes sociales

En el marco de la visita de León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que habrá suspensión de actividades escolares presenciales de carácter excepcional para el viernes 6 de noviembre en determinadas escuelas porteñas.

La disposición fue confirmada este martes con una nota oficial firmada por la Directora General de Educación de Gestión Estatal, Nancy Elizabeth Roxana Sorfo. Según el documento, la medida alcanzará únicamente a las instituciones educativas que se encuentren dentro del perímetro afectado por el operativo especial de seguridad y ordenamiento del tránsito desplegado por las autoridades.

Desde el Gobierno porteño aclararon que la intención de la medida es "resguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades educativas", teniendo en cuenta las restricciones de circulación y las dificultades de acceso y movilidad que se registrarán esa jornada, y que será informado por las escuelas a las familias en breve.

Cómo será el operativo de transporte y tránsito El Gobierno anticipó cómo será el operativo de transporte y tránsito especial durante la visita de León XIV a la Argentina, que incluirá un sistema de contingencia en cuanto a los servicios, cortes y reprogramaciones. Anunciaron que habrá refuerzos de colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Los servicios ferroviarios funcionarán con ese esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos.