3 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno abre el paraguas ante una posible derrota de Donald Trump: "Nuestra relación no depende de las legislativas"

El vocero Adrián Ravier abrió la puerta a un vínculo formal con el Partido Demócrata tras las elecciones de este martes y minimizó el impacto financiero local. Además, garantizó el pago de la deuda y afirmó que el programa económico blindará al país contra los shocks externos.

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Adrián Ravier

Adrián Ravier, vocero presidencial.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes en conferencia de prensa que el Gobierno mantendrá su alianza con Estados Unidos sin importar los resultados electorales, con el objetivo de resguardar la estabilidad financiera.

La conferencia de prensa de Ravier.
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El funcionario relativizó el impacto de una posible derrota de los candidatos afines a Donald Trump y advirtió que "no está claro si se va a sostener el Senado" bajo dominio republicano. Ante este escenario, avaló la posibilidad de forjar vínculos formales con los representantes demócratas.

Para reafirmar la política exterior de la administración de Javier Milei, el vocero indicó: "Nuestra relación con Estados Unidos no depende de una elección legislativa. No depende tampoco de quién sea presidente. Nosotros estamos alineados estratégicamente como parte de nuestra política de Estado".

El portavoz remarcó que las políticas del gabinete económico superan la coyuntura extranjera e inmunizan al país frente a las turbulencias. Aseguró que las medidas locales generan una "solidez macroeconómica" que "no depende de una elección legislativa en Estados Unidos".

El Poder Ejecutivo garantiza los compromisos de deuda

Como respaldo de estas afirmaciones, Ravier detalló las acciones preventivas del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Secretaría de Finanzas. Subrayó que estas carteras ya consiguieron los fondos necesarios para cubrir los vencimientos de este año y del próximo.

Con esa base monetaria, el vocero transmitió previsibilidad sobre el cumplimiento de las obligaciones del país frente a los acreedores internacionales. "Eso es una garantía de que la Argentina no va a caer en default mientras Milei sea Presidente", sentenció.

Ravier también desestimó que la reciente suba del riesgo país responda al clima electoral norteamericano y atribuyó estas alteraciones a la "incertidumbre global". En contraste, valoró las herramientas de la gestión local para afrontar los shocks externos con mayor fortaleza.

"La compra de reservas, haber reducido la totalidad de los pasivos remunerados y el equilibrio fiscal que se ha sostenido mes tras mes nos permiten pararnos ante una situación de incertidumbre global y seguir mostrando solidez macro", precisó. Finalmente, añadió que el país cuenta con "alternativas de financiamiento" y que este programa conforma "la base de una estabilidad que se extienda en el tiempo".

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