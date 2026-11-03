Elecciones en EEUU, en vivo: midterms clave para la segunda mitad del mandato de Donald Trump

Por qué se vota siempre un martes en Estados Unidos

Que las elecciones en Estados Unidos se celebren un martes en lugar de un domingo tiene un origen histórico que se remonta a 1845. En el siglo XIX, Estados Unidos era una sociedad eminentemente agraria. El Congreso fijó el martes posterior al primer lunes de noviembre como día de votación, considerando tres factores de la época.

Por un lado, el espiritual, ya que el domingo estaba reservado al descanso y al culto religioso. De esto se desprende el aspecto logístico: en una época en la que la población debía desplazarse a caballo o en carreta hasta la sede del condado para votar, se necesitaba del lunes para viajar sin interrumpir el domingo de reflexión. Además, la cuestión económica: el miércoles solía ser el día de mercado para los agricultores.

Aunque el país cambió drásticamente, la norma de 1845 se mantuvo en el tiempo para las comisiones federales. Al no ser un día feriado nacional, votar en día laborable representa una barrera de participación para muchos trabajadores, motivo por el cual ha cobrado tanta relevancia el uso del voto anticipado y por correo.