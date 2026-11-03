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Elecciones en EEUU, en vivo: midterms clave para la segunda mitad del mandato de Donald Trump

Con ambas cámaras en juego, la jornada determinará si el mandatario conserva su margen de maniobra legislativa o si enfrentará un Congreso dividido los próximos dos años.

- 3 de noviembre 2026 - 07:55
Donald Trump pone en juego su gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato.

Donald Trump pone en juego su gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato.

C5N

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Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas en inglés como midterm elections, una contienda crucial que determinará qué grado de margen político y legislativo tendrá el presidente Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

En estos comicios se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular. Los nuevos representantes y senadores asumirán sus funciones en enero de 2027.

El Partido Demócrata busca recuperar espacio frente a los republicanos, que actualmente controlan ambas cámaras del Congreso. Una victoria opositora en una o las dos cámaras podría limitar la agenda de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno. Desde Casa Rosada, por el fuerte vínculo con el mandatario norteamericano, se mira con atención a lo que ocurra en estas elecciones.

Por qué se vota siempre un martes en Estados Unidos

Que las elecciones en Estados Unidos se celebren un martes en lugar de un domingo tiene un origen histórico que se remonta a 1845. En el siglo XIX, Estados Unidos era una sociedad eminentemente agraria. El Congreso fijó el martes posterior al primer lunes de noviembre como día de votación, considerando tres factores de la época.

Por un lado, el espiritual, ya que el domingo estaba reservado al descanso y al culto religioso. De esto se desprende el aspecto logístico: en una época en la que la población debía desplazarse a caballo o en carreta hasta la sede del condado para votar, se necesitaba del lunes para viajar sin interrumpir el domingo de reflexión. Además, la cuestión económica: el miércoles solía ser el día de mercado para los agricultores.

Aunque el país cambió drásticamente, la norma de 1845 se mantuvo en el tiempo para las comisiones federales. Al no ser un día feriado nacional, votar en día laborable representa una barrera de participación para muchos trabajadores, motivo por el cual ha cobrado tanta relevancia el uso del voto anticipado y por correo.

Los sondeos anticipan un posible cambio de control en el Congreso de EEUU

El mandatario llegó al cierre de campaña tras una gira de 25 actos por varios estados del país. Las encuestas indican que tradicionales bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas se inclinarían hacia los demócratas.

El modelo de pronósticos de Decisión Desk HQ otorga al Partido Demócrata un 84% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes. El mismo estudio proyecta un 65% de posibilidades de que la oposición recupere la mayoría en el Senado.

La jornada electoral de este martes define la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. A su vez, los ciudadanos eligen 36 gobernaciones estatales y diversos cargos locales.

Un triunfo opositor en ambas cámaras permitirá abrir investigaciones contra la administración de Trump y su familia. Asimismo, los demócratas buscarán bloquear nombramientos oficiales y la financiación de la guerra en Irán, además de debatir el futuro de la agencia migratoria ICE.

Ante este escenario, el Partido Republicano aspira a mantener el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso. De este modo, la fuerza oficialista intentará obligar a la oposición a negociar las partidas presupuestarias.

Donald Trump calificó a las elecciones de este martes como "las más importantes" de la historia de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes su campaña electoral con un discurso frente al Monumento a Abraham Lincoln en Washington, donde calificó a las elecciones legislativas de este martes como "las más importantes" de la historia del país.

El cierre de campa&ntilde;a de Donald Trump en Washington.

El cierre de campaña de Donald Trump en Washington.

Durante su intervención, el mandatario alertó a sus seguidores sobre las candidaturas de la oposición. "El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró ante la multitud.

El mandatario acusó además a sus rivales políticos de ser "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes". Esta declaración apuntó contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien busca convertirse en el primer senador musulmán estadounidense.

Elecciones en Estados Unidos: qué se vota

En las midterms se renueva de manera integral el Poder Legislativo federal, además de cargos ejecutivos y locales en diversos estados:

  • Cámara de Representantes (Cámara Baja): se renuevan la totalidad de los 435 escaños por un mandato de dos años.
  • Senado (Cámara Alta): se disputan 35 de los 100 escaños (los senadores duran seis años en el cargo y la Cámara se renueva por tercios cada dos años).
  • Gobernaciones y cargos estatales: se eligen gobernadores en decenas de estados, además de autoridades de legislaturas locales y secretarios de Estado que administran el propio sistema electoral.
  • Referéndums y plebiscitos: en múltiples estados se votan proyectos de ley locales directamente en la boleta, que abarcan desde derechos laborales hasta normativas sociales.

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