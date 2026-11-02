"Las parejas son de a dos", Julieta Prandi volvió a la radio y fue lapidaria con Emanuel Ortega La conductora aclaró algunos rumores sobre la forma en que su exmarido se enteró de la separación y fue tajante: "Estoy como cualquier persona que se separa después de seis años de una relación importante donde vivimos de todo". Agregar C5N en









Julieta Prandi.

Julieta Prandi volvió a la radio La 100 para conducir Sarasa tras su ruptura con Emanuel Ortega y aprovechó el móvil de Intrusos para aclarar rumores que estuvieron circulando. "Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las decisiones que estaba teniendo", apuntó la actriz.

La conductora, en la vereda del estudio, sostuvo: "Estoy como cualquier persona que se separa después de seis años de una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso".

Prandi destacó el rol de su oficio en su duelo: "Incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó. Esta no va a ser la excepción".

Qué dijo sobre los comentarios de terceros y cómo quedó con su ex y la familia También fue consultada por la cantidad de comentarios y apreciaciones que generó su divorcio a pocos días de su casamiento y Prandi descartó: "Creo que las parejas son de a dos, todo el resto es periferia".

Sobre el posteo de Juan Alberto Mateyko, amigo de Ortega, deslizó: "No merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima".

La prensa también le preguntó si había vuelto a hablar con su exmarido y su familia política, pero la conductora prefirió resguardar esa precisión. "No voy a dar tantos detalles. Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar". "En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero ya está", consideró la actriz.