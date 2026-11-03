3 de noviembre de 2026 Inicio
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Luis Caputo aseguró que el objetivo es "bajar el costo argentino y no engañándonos con devaluaciones"

El ministro de Economía expuso este martes en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) bajo el lema "Talento argentino: la fuerza que transforma".

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Luis Caputo habla ante empresarios y funcionarios.

Luis Caputo habla ante empresarios y funcionarios.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este martes en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde expresó que el objetivo es "bajar el costo argentino y no engañándonos con devaluaciones". "La forma es la que todos sabemos que es, y es la que estamos haciendo: bajando impuestos y regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

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El titular del Palacio de Hacienda rechazó de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

En materia de infraestructura, detalló que se han concesionado 9.000 kilómetros de rutas y se sumarán 12.000 más. Además, adelantó que el presupuesto nacional incluirá un artículo para eximir de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las nuevas trazas o ampliaciones viales. Entre otros proyectos logísticos, mencionó la licitación del Belgrano Cargas (7.600 km de vías en 16 provincias), la licitación de la hidrovía y la futura ley de cabotaje, medidas que —según estimó— reducirán los costos de transporte entre un 10% y un 30%.

Hacia el cierre de su discurso, Caputo ratificó su optimismo sobre el rumbo del país y apeló al compromiso de los industriales. "Ustedes son los protagonistas ahora de esta historia", concluyó, y señaló que el crecimiento y la transformación definitiva de la Argentina dependen del esfuerzo, la inversión y la competitividad del sector privado.

Cuatro medidas de alivio financiero para el sector productivo

Reconociendo las dificultades de la transición y el peso del costo financiero actual, Caputo anunció cuatro medidas concretas orientadas a mejorar la caja de las empresas:

  • Suspensión de embargos de ARCA: Se suspenderán los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para las pymes hasta mayo del próximo año.
  • Ampliación de planes de pago: El plan de facilidades de 18 cuotas para deudas con el organismo recaudador, que originalmente vencía el 30 de junio, se extenderá para obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre.
  • Uso de saldos a favor para deudas aduaneras: Las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes empresas se habilitará un porcentaje gradualmente creciente. El ministro definió esto como un paso hacia una "cuenta corriente única aduanera".
  • Créditos productivos del Banco Nación: Se dispondrán líneas de financiamiento específicas para la industria automotriz a plazos de 3, 4 y 5 años, con una tasa fija cercana al 20%.

Propuesta a las provincias: eliminar el Impuesto a los Sellos

En el plano fiscal de las provincias, Caputo calificó al Impuesto a los Sellos como un tributo "tremendamente nocivo" y "un desastre" que grava desde contratos de alquiler hasta la compraventa de inmuebles y vehículos, movilizando entre 4 y 5 billones de pesos anuales (equivalentes a 0,4% o 0,5% del PBI).

Para avanzar en su eliminación, el ministro lanzó una propuesta concreta a los gobernadores y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): el Estado Nacional se ofrecerá a compensar y pagar la mitad de lo recaudado por este impuesto a aquellas jurisdicciones que estén adheridas al RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), a cambio de que las provincias resignen la otra mitad y eliminen el tributo por completo.

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