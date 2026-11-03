Luis Caputo aseguró que el objetivo es "bajar el costo argentino y no engañándonos con devaluaciones" El ministro de Economía expuso este martes en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) bajo el lema "Talento argentino: la fuerza que transforma". Por Agregar C5N en









Luis Caputo habla ante empresarios y funcionarios. Captura

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este martes en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde expresó que el objetivo es "bajar el costo argentino y no engañándonos con devaluaciones". "La forma es la que todos sabemos que es, y es la que estamos haciendo: bajando impuestos y regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

El titular del Palacio de Hacienda rechazó de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

En materia de infraestructura, detalló que se han concesionado 9.000 kilómetros de rutas y se sumarán 12.000 más. Además, adelantó que el presupuesto nacional incluirá un artículo para eximir de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las nuevas trazas o ampliaciones viales. Entre otros proyectos logísticos, mencionó la licitación del Belgrano Cargas (7.600 km de vías en 16 provincias), la licitación de la hidrovía y la futura ley de cabotaje, medidas que —según estimó— reducirán los costos de transporte entre un 10% y un 30%.

Hacia el cierre de su discurso, Caputo ratificó su optimismo sobre el rumbo del país y apeló al compromiso de los industriales. "Ustedes son los protagonistas ahora de esta historia", concluyó, y señaló que el crecimiento y la transformación definitiva de la Argentina dependen del esfuerzo, la inversión y la competitividad del sector privado.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, expuso en la 32° Conferencia Industrial organizada por @UIAok en la ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/YplPy13YDn — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 3, 2026 Cuatro medidas de alivio financiero para el sector productivo Reconociendo las dificultades de la transición y el peso del costo financiero actual, Caputo anunció cuatro medidas concretas orientadas a mejorar la caja de las empresas:

Suspensión de embargos de ARCA: Se suspenderán los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para las pymes hasta mayo del próximo año.

Ampliación de planes de pago: El plan de facilidades de 18 cuotas para deudas con el organismo recaudador, que originalmente vencía el 30 de junio, se extenderá para obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre.

Uso de saldos a favor para deudas aduaneras: Las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes empresas se habilitará un porcentaje gradualmente creciente. El ministro definió esto como un paso hacia una "cuenta corriente única aduanera".

Créditos productivos del Banco Nación: Se dispondrán líneas de financiamiento específicas para la industria automotriz a plazos de 3, 4 y 5 años, con una tasa fija cercana al 20%. Propuesta a las provincias: eliminar el Impuesto a los Sellos En el plano fiscal de las provincias, Caputo calificó al Impuesto a los Sellos como un tributo "tremendamente nocivo" y "un desastre" que grava desde contratos de alquiler hasta la compraventa de inmuebles y vehículos, movilizando entre 4 y 5 billones de pesos anuales (equivalentes a 0,4% o 0,5% del PBI). Para avanzar en su eliminación, el ministro lanzó una propuesta concreta a los gobernadores y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): el Estado Nacional se ofrecerá a compensar y pagar la mitad de lo recaudado por este impuesto a aquellas jurisdicciones que estén adheridas al RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), a cambio de que las provincias resignen la otra mitad y eliminen el tributo por completo.