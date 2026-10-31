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Julieta Prandi reapareció en las redes y mostró sus días de relax en Brasil: los detalles que llamaron la atención

La conductora posteó las imágenes de su viaje a Río de Janeiro con su mejor amigo. Sin embargo, hubo dos detalles que no pasaron desapercibidos y despertaron especulaciones sobre su presente sentimental.

Julieta Prandi compartió las postales de su viaje a la ciudad brasileña.

Julieta Prandi compartió las postales de su viaje a la ciudad brasileña.

La ruptura entre la modelo y el cantante sigue dando que hablar.
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A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora publicó algunas postales de su escapada acompañada por Sebastián Waizer, su gran amigo, director y productor teatral. "Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil", escribió junto a las fotos, y le dedicó unas sentidas palabras a su amigo: "Gracias por estar siempre a mi lado".

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Prandi eligió acompañar la publicación con la canción Conselho de Samba De Raiz, tema que le puso ritmo brasileño a las imágenes de su viaje en medio de una etapa de cambios en su vida sentimental.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la modelo decidió desactivar los comentarios de la publicación, por lo que compartió algunos momentos de su escapada, pero evitó que sus seguidores dejaran mensajes u opiniones sobre su presente sentimental.

Las fotos que compartió la modelo en Brasil.

Las fotos que compartió la modelo en Brasil.

Pero eso no fue todo, hubo otro movimiento en sus redes sociales que tampoco pasó inadvertido: la conductora borró el álbum de fotos que tenía publicado sobre su casamiento con Emanuel Ortega. Un gesto que llamó especialmente la atención en medio de la ruptura y que podría interpretarse como una señal de que decidió dejar atrás esa etapa de su vida.

Tras volver de Brasil, qué dijo Julieta Prandi sobre su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi habló ante la prensa sobre el final de su relación con Emanuel Ortega y contó que escuchó las declaraciones de Josefina Lynch. Allí reveló que recién entonces supo que la artista había pasado tres días en un estudio junto al cantante, aunque ella creía que había sido solo uno.

Conmovida por el final de la relación, la modelo reconoció que no esperaba atravesar una ruptura apenas 27 días después de la boda civil, aunque insistió en que no quiere hablar mal de su expareja. "No me interesa hablar de nadie más", respondió cuando le preguntaron por Ana Paula Dutil.

Julieta Prandi.

Julieta Prandi.

Al hablar de Josefina Lynch, la artista cuyo nombre apareció en las versiones sobre el conflicto, Prandi dijo que escuchó sus declaraciones en televisión y reveló su sorpresa por el tiempo que había pasado en el estudio junto al cantante: "Me terminé enterando que había estado tres días, no uno, como yo creía".

Sobre Mariana Marx, otra de las mujeres mencionadas en los rumores, fue tajante: aseguró que no hubo ningún enfrentamiento entre ellas y que la pelea con Ortega respondió a otro asunto. "Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", aclaró ante la consulta periodística.

También descartó una reconciliación y aseguró que el final es irreversible, aunque evitó desacreditar al músico y recordó los seis años compartidos al explicar su postura: "Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos", una definición con la que eligió no responsabilizar públicamente a Ortega ni a otras personas.

Antes de cerrar, Prandi pidió margen para atravesar el duelo sin más exposición y explicó que el proceso llevará tiempo, como ocurre tras una relación de seis años. También contó que, durante sus días en Brasil, sus padres acompañaron a sus hijos y que ahora espera reunirse con ellos.

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