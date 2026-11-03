3 de noviembre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni dio la primera lista de convocados a la Selección argentina sin Lionel Messi y con algunas sorpresas

El entrenador presentó los nombres de los 28 futbolistas para estos dos amistosos que se jugarán en el país contra Uruguay y Costa Rica. Entre los nombres ausentes, se destaca el de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso.

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La Selección jugará ante Uruguay

La Selección jugará ante Uruguay, el 13 de noviembre en Buenos Aires, y luego a Costa Rica en Córdoba, el 17.

Pensando en lo que serán los próximos amistosos de la Selección argentina en la fecha FIFA, Lionel Scaloni dio a conocer la primera lista de convocados ya sin la presencia de Lionel Messi en el equipo, pero con dos una sorpresa y tres retornos.

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Como principal novedad, contará con la principal ausencia en la mitad de campo del jugador de Inter Miami, Rodrigo De Paul, y el mediocampista del Real Betis, Giovanni Lo Celso, quienes, si bien trascendieron los motivos, se estima que es estrictamente decisión del entrenador, en medio de una renovación del plantel con vistas al próximo ciclo del equipo.

Las otras no convocatorias, pero sabidas, son las de Lautaro Martínez y Cristian “Cuti” Romero, ambos bajas por lesión, y las de Nahuel Molina y Leandro Paredes, suspendidos, tras los disturbios provocados en la final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, ante España.

Por otro lado, se destaca el retorno del lateral derecho de River, Gonzalo Montiel, quien no había sido parte de la delegación que disputó amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, partido que marcó la despedida del capitán. En esa línea también aparecen los jóvenes defensores Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma).

Así mismo, entre los nombres “esperables”, se destaca la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue operado después de su escalofriante lesión de mandíbula y todavía no volvió a jugar en Chelsea, quien estará acompañado por Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán, quien se sumará por segunda vez a la delegación tras haber compartido plantel en los partidos amistosos previo a disputarse la Copa del Mundo.

En lo que respecta al ámbito local, además del arquero y lateral derecho de River, también fue citado su compañero de equipo, el mediocampista Thiago Almada. Mientras que los juveniles Nico Paz, Agustín Giay, Matías Soulé, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Santiago Castro siguen siendo de la consideració del entrenador para comenzar con la renovación en la Albiceleste.

Lionel Scaloni dio la lista para los amistosos: uno por uno, quiénes son los citados

La Selección argentina disputará dos partidos en suelo argentino ante Uruguay, en la cancha de Boca, y Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, los días el 13 y 17 de noviembre, respectivamente. Por lo que el entrenador presentó la nómina de 28 futbolistas que le darán inicio a la era post Messi con la camiseta celeste y blanca.

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