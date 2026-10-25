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Juana Viale destrozó a Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "No me jodan con..."

La conductora de El Trece se metió en el escandaloso divorcio y dio su opinión más sincera. “¿Cómo te separás después de 27 días de casados?”, se indignó.

Juana Viale opinó sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Juana Viale opinó sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

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La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega fue escandalosa porque ocurrió a solo 27 días de dar el sí en el altar. Tanto fue así que Juana Viale opinó sobre el tema en La Noche de Mirtha y desconfió de que haya sido por desgaste: “No me jodan”.

La actriz sorprendió al confesar su nueva pasión, la astrología.
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Con la presencia de Marcelo Polino en la mesa como invitado, la conductora aprovechó para meterse: “Yo quiero saber, ¿cómo te separás después de 27 días de casados?”.

Polino le recordó que llevaban seis años juntos antes de que se casen oficialmente, pero Juana no se dejó llevar por esa versión y opinó sin pelos en la lengua sobre el tema mediático del momento: “No, no me jodas, pero no me digas que se desgastó la relación”.

“Pero qué gastadero, ¿cómo vas a casarte y a los 27 días...? Yo al menos la estiraría un poco”, disparó entre risas. “Qué gastadero de plata al p... está todo carísimo”, concluyó.

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

En medio del escándalo por la abrupta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, siguen apareciendo nuevas versiones que dejan al músico cada vez más complicado. Cuando parecía que Josefina Lynch era la única señalada como tercera en discordia, una explosiva revelación en SQP sumó a otra mujer a la historia y volvió a encender la polémica.

Fue Martín Salwe quien, durante el programa de Yanina Latorre, lanzó una información que dejó a todos sorprendidos. Según contó el panelista, Josefina no habría estado sola durante sus visitas al estudio de grabación del hijo de Palito Ortega, sino que habría asistido acompañada por su hermana. "Josefina fue a ese estudio acompañada de Tita, su hermana, que es modelo y también es cantante", reveló.

Pero eso no fue todo. Salwe deslizó una versión todavía más explosiva sobre lo que habría ocurrido puertas adentro del estudio. "Emanuel le dijo: 'Quedate con nosotros a la grabación'. Los coros los hizo Tita. Habría sucedido que Ortega no solo estuvo con Jose, sino que habría estado también con Tita", aseguró. Y, fiel a su estilo, remató picante: “Trío le dicen en el barrio".

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