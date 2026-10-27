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Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

Yanina Latorre contó con lujo de detalles cómo fue que la modelo descubrió los mensajes del cantante con Josefina Lynch y cuál fue su furiosa reacción.

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Tras regresar de sus vacaciones por Europa, Yanina Latorre volvió a meterse de lleno en el escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Con nueva información sobre lo que habría ocurrido puertas adentro de la pareja, la conductora reveló cómo fueron las últimas horas del matrimonio y hasta dio a conocer el contundente mensaje con el que la modelo habría decidido ponerle punto final a la relación.

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?
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De regreso a SQP, Latorre comenzó a reconstruir cronológicamente los hechos que, según su información, desencadenaron la ruptura. "Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación", comenzó relatando.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Sin embargo, lo que más habría molestado a Julieta no fue solamente el intercambio de mensajes, sino que su marido no le hubiera contado sobre ese contacto. "El jueves le revisa el celular, ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega, espera que él le comente. Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar", detalló la conductora.

La publicación de Josefina que terminó en la escandalosa separación

Lejos de terminar ahí, la situación habría empeorado al día siguiente, cuando Julieta Prandi descubrió una publicación de Josefina Lynch en las redes sociales que terminó por desatar su enojo.

"El viernes Julieta había leído los mensajes, ella estuvo todo el día mirando las stories de Josefina, que hace un posteo que estaba en el estudio. Ahí Prandi le escribe un mensaje a Emanuel", contó Yanina, dando a entender que aquella publicación habría sido el detonante de la separación.

Josefina Lynch, la señalada como la tercera en discordia.

Josefina Lynch, la señalada como la tercera en discordia.

Según la versión de Latorre, Julieta decidió no esperar ninguna explicación y le comunicó a su marido que la relación había llegado a su fin. "Julieta le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó. 'No vuelvas a casa, que acá no entrás más', le puso y lo bloquea", reveló.

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