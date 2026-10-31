Halloween 2026: los famosos se disfrazaron y sorprendieron con sus originales looks en las redes

Con looks originales y divertidos, los famosos compartieron sus transformaciones y sorprendieron a sus seguidores en la noche más terrorífica del año.

Como cada 31 de octubre, los famosos se sumaron a los festejos de Halloween y aprovecharon la ocasión para sacar a relucir su creatividad con disfraces de todo tipo. Desde maquillajes terroríficos, personajes icónicos hasta la decoración en la puerta de sus casas: no dejaron ningún detalle librado al azar.

Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, fue una de las primeras que sorprendió con un disfraz de novia fantasma. La pequeña lució un vestido blanco con manchas de sangre falsa, un velo y una peluca negra bien despeinada que le dio un toque todavía más terrorífico.

Para completar el look, llevó el rostro pintado de blanco, los ojos bien oscuros y detalles de sangre alrededor de la boca. Además, posó con una pequeña calabaza en forma de fantasma. Detrás de esta transformación estuvo Kennys Palacios, quien recibió un especial agradecimiento en las redes sociales: "Gracias, tío @kennyspalacios. Cada año te superás".

Siguiendo con el clima festivo, una de las primeras imágenes que trascendió durante la tarde de este sábado fue un video que publicó Caro Nolte, amiga de Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi, quienes organizaron una fiesta de Halloween y llevaron los festejos a otro nivel. La pareja apostó por una celebración con una impactante decoración que incluyó calaveras, flores oscuras, humo y hasta un enorme castillo inflable.

Para esta ocasión, la actriz sorprendió con su transformación en una payasa de terror, con el rostro pintado de blanco, lágrimas negras y un traje de arlequín en blanco y negro. Por su parte, el futbolista no se quedó atrás y eligió una capa bordó con capucha y un maquillaje que simulaba heridas y sangre en el rostro. A través de las redes sociales, ambos compartieron algunos momentos de la celebración y dejaron en claro que no escatimaron en detalles para disfrutar de la noche más terrorífica del año.

Por su parte, Benjamín Vicuña también se sumó a los festejos de esta noche de terror y compartió en sus redes sociales algunos momentos de la celebración junto a su hijo Amancio. El pequeño lucía un terrorífico disfraz negro que incluía una capucha, detalles de huesos y sangre falsa. En uno de los videos que compartió el actor, se lo pudo ver completamente cubierto de espuma.

Benjamín Vicuña vía Instagram.

Pero Amancio no fue el único que se animó a una transformación. En otra de las imágenes apareció una persona que sería el propio Vicuña, con una escalofriante máscara de lobo y una campera de cuero negra con la imagen del animal en la espalda.

Pampita también se robó todas las miradas y, esta vez, lo hizo acompañada de su hija Ana García Moritán. Fiel a su estilo, la modelo no dejó pasar la oportunidad de lucirse y apostó por un look tan elegante como terrorifico: un vestido largo de terciopelo negro, que combinó con unos llamativos cuernos del mismo color y una sonrisa que contrastó con su personaje.

Pampita y la pequeña Ana Moritan.

Pero quien se llevó todas las miradas fue la pequeña Anita, que derrochó ternura con un vestido negro de tul, detalles de telarañas rojas y una enorme araña sobre su cabeza, todo combinado con su calabaza naranja para juntar golosinas.

Juana Repetto también se sumó a la celebración y decidió organizar una fiesta en la que también participó su hijo. La actriz se puso manos a la obra y fue la encargada de maquillarlo para transformarlo en un escalofriante payaso, con el rostro blanco, ojos oscuros, nariz roja y un traje gris con pompones, inspirado en el personaje de It. Orgullosa de su trabajo, compartió el proceso en sus redes sociales. "Soy buenísima haciendo make ups de Halloween", escribió.

Pero el disfraz no fue lo único que llamó la atención. Juana también se ocupó de preparar la fiesta con una decoración especial: una mesa con mantel rosa, calabazas, sombreros de bruja, golosinas y distintas sorpresas para los invitados, además de ambientar el jardín con adornos terroríficos.

Juana Repetto vía Instagram.

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, tampoco quiso quedarse afuera de la gran noche y sorprendió con una transformación digna de una película de terror. La pequeña se lució como una vampiresa y apostó por un impactante vestido rojo y negro, con detalles de encaje y un corsé que le dio un toque gótico a su look.

Pero lo que más llamó la atención fue su maquillaje: un misterioso antifaz negro de encaje, ojos bien marcados, colmillos y sangre falsa alrededor de la boca. Con un look digno de pelíula de terror, la hija de Luli Pop dejó en claro que se tomó muy en serio la noche más terrorífica del año.

Matilda Salazar vía Instagram.

Por su parte, La Joaqui aprovechó la ocasión para organizar una divertida fiesta para sus hijas y algunas amiguitas. La cantante compartió en sus redes sociales imágenes del festejo, donde las pequeñas lucieron sus disfraces de diablas, muñecas y otros personajes mientras disfrutaban de una tarde de juegos al aire libre.

Además, la artista preparó una mesa llena de cosas ricas, con cupcakes, chocolates, una torta decorada para la ocasión y las clásicas calabazas de Halloween. Entre disfraces, golosinas y juegos en el jardín, las nenas pasaron una tarde a pura diversión.