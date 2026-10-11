La escalofriante confesión de Valentín Yankelevich contra su padre: "Hubo golpes, gritos y maltrato psicológico" El hijo de Romina Yan se animó a hablar públicamente sobre la relación que tuvo con Darío Giordano cuando era niño, tras la muerte de la actriz. “Era un infierno vivir en esa casa. Mi abuelo me salvó la vida”, aseguró sobre la figura de Gustavo Yankelevich, quien le dedicó un sentido mensaje de apoyo. Agregar C5N en









"Tuve muchos pensamientos con la muerte. Si esta va a ser mi vida, prefieron no vivierla", reconoció. Instagram

A casi dos semanas de un nuevo aniversario de la muerte de Romina Yan, Valentín Yankelevich habló de cómo fue su vida sin su madre y confesó escalofriantes episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. “Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, relató.

En una entrevista mano a mano con Infobae, el piloto de 23 años abrió su corazón por primera vez en público y se animó a hablar del calvario que le tocó vivir en su casa cuando tenía entre 9 y 10 años. Con total sinceridad, explicó que eligió hablar ahora para “sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”.

“Yo tenía 7 años cuando murió mi mamá. Nos sentaron en el sillón y ahí Darío nos dice ‘su mamá tuvo un accidente, no va a volver. Yo me voy a encargar de cuidarlos, protegerlos’. Y la verdad que cuando uno creí que eso era tocar fondo y era la tristeza máxima que se podía experimentar llegaron situaciones que fueron mucho peor”, reveló.

Con voz de dolor, Valentín recordó que a partir de sus 9 y 10 años, tanto él como su hermano Franco empezaron a sufrir violencia física y psicológica de parte de Giordano: “Realmente era el infierno vivir en esa casa. Eran golpes, gritos, maltrato. Las ocho horas que pasaba en el colegio eran las mejores horas de mi vida”.

Si bien durante su relato mencionó que su hermano también vivió el mismo calvario se encargó de destacar que “hablo por mí”, haciéndose cargo de la dura confesión sin involucrar a sus hermanos, ya que también tiene a Azul, la más chica de los hijos de la actriz.

“Desde agarrarme de los pelos, llevarme por las escaleras, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, dejarla en el piso ‘tomá, comé’… yo sentía que no servía para nada porque él me lo decía”, sostuvo y reconoció que no le dice papá a Giordano porque “nunca cumplió ese rol”. Noticia en desarrollo.- Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió junto a sus hermanos de su padre Darío Giordano tras perder a su madre Romina Yan. El apoyo y contención de su abuelo Gustavo Yankelevich. Nota de @tati_schapiro para @infobae https://t.co/cZJEFoJQ8w — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) October 11, 2026